미국 비자 또 논란…우루과이 서류 문제로 입국 지연

▲ 우루과이 축구대표팀

우루과이가 국제축구연맹(FIFA) 2026 북중미 월드컵 축구대회에서 첫 경기를 치를 미국에 비자 문제로 지연 입국한 것으로 알려져 엄격한 비자 정책을 펴는 미국과 미온적인 태도로 일관하는 FIFA가 또 비판받았습니다.15일(한국시간) 미국 일간지 USA 투데이에 따르면, 우루과이 축구대표팀은 이날 멕시코 휴양지 캉쿤에 차린 훈련 베이스캠프를 떠나 16일 오전 7시 사우디아라비아와 H조 조별리그 1차전을 치르기 위해 미국 플로리다주 마이애미로 떠날 예정이었습니다.그러나 미국 입국에 필요한 서류 문제 등으로 비행기 출발이 지연돼 결국 마르셀로 비엘사 감독의 공식 기자회견도 자연스럽게 미뤄졌습니다.FIFA는 멕시코에서 항공사 운항 허가와 같은 기술적인 문제로 비행기 출발이 지연됐다고 발표한 데 반해 경기 전날 대부분을 숙소에 발이 묶인 채 비행기 탑승을 기다린 우루과이 대표팀의 대변인은 서류 문제로 인한 이동 지연의 책임이 FIFA에 있다고 상반된 주장을 펼쳤습니다.우루과이는 미국 정부의 이민 비자 발급 제한 국가에 포함돼 우루과이 여행객들은 미국을 방문하려면 미국 국무부의 엄격한 신원 확인과 입국 심사를 받습니다.우루과이 축구대표팀 관계자의 주장이 맞는다면, FIFA가 대회에 참가하는 각 나라 선수의 미국 입국과 관련해 미국 정부와 사전에 절차를 조율하지 않았다는 얘깁니다.우루과이는 사우디아라비아, 22일 카보베르데와 마이애미 스타디움에서 경기하고 27일 스페인과 조별리그 최종전은 멕시코 과달라하라 스타디움에서 치릅니다.우루과이 대표팀의 사례는 최근 대회 관계자들이 겪은 미국 입국 문제의 연장선에 있습니다.소말리아 축구 심판 오마르 아르탄은 '테러 조직 구성원으로 의심되는 인물과 연관성이 있다'는 이유로 미국 입국을 거부당했습니다.미국과 종전 합의로 이란은 숨통이 트였지만, 대표 선수들을 제외한 선수단 지원 인력 중 4명만 미국 땅을 밟도록 허락받았습니다.미국은 팔레스타인축구협회장 지브릴 라주브의 입국도 불허했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)