조국혁신당, 다음 달 25일 당대표 선출…원내대표는 내일 선출

▲ 조국혁신당 신장식 대표 권한대행이 15일 국회에서 열린 최고위원회의에 참석해 발언하고 있다.

조국혁신당이 새로운 지도부를 선출하기 위한 전당대회를 다음 달 25일 경기 수원컨벤션센터에서 열기로 했습니다.박병언 선임대변인은 오늘(15일) 최고위원회의 후 기자들과 만나 이 같은 일정을 전했습니다.박 대변인은 "전당대회를 통해 새 당 대표를 선출하고 그에 따라 최고위원 등 지도부를 새로 구성할 예정"이라며 "당 체제 재편을 마무리하고 정치개혁과 검찰개혁 완수를 위해 혁신당에 부여된 역할을 흔들림 없이 추진하겠다"고 강조했습니다.이번 전당대회는 조국 전 대표가 6·3 지방선거 패배 이후 대표직을 내려놓으면서 치러지게 됐습니다.앞서 조 전 대표는 경기 평택을 국회의원 재선거에서 패배한 뒤 결과에 책임을 지겠다며 사퇴한 바 있습니다.이에 신장식 수석 최고위원이 당헌·당규에 따라 대표 권한대행을 맡아 왔습니다.새 원내대표를 선출하는 선거는 내일(16일) 치러집니다.이번 선거에는 김준형 정책위의장이 단독 입후보했습니다.(사진=연합뉴스)