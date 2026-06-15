국힘, '이 대통령 재판취소 저지 특위' 구성…위원장 주진우

▲ 국민의힘 당론으로 발의된 '선관위 종합특검법' 내용 설명하는 주진우 의원

국민의힘은 '이재명 대통령 재판취소 저지 특별위원회'를 구성하고 위원장에 주진우 의원을 임명했습니다.국민의힘은 오늘(15일) 국회에서 열린 최고위원회의에서 이 같은 안건을 의결했다고 최보윤 수석대변인이 브리핑을 통해 밝혔습니다.최 수석대변인은 "이 대통령과 더불어민주당은 이 대통령의 재판을 취소하고 '죄 지우기'를 위해 후반기 국회 최우선 과제로 공소취소특검법을 강행할 것으로 예상된다"며 "재판 취소에 대한 만행을 알리고 관련 법안의 강행 처리를 막기 위해 특위를 구성하려 한다"고 설명했습니다.이번에 특위 위원장을 맡는 주 의원은 6·3 지방선거 국면에서 중앙선거대책위원회 산하에 설치된 '공소취소 특검법 저지 특위' 위원장을 맡아 전국 각지의 유세에 참여한 바 있습니다.최 수석대변인은 주 위원장 인선에 대해 "지방선거 때 있었던 특위 (활동이) 종료되면서 이 부분에 대한 상시적 특위를 두고, 그 역할을 주 의원이 연속적으로 이어가도록 한 것"이라고 말했습니다.(사진=연합뉴스)