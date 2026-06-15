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오동운 공수처장 "성역 없는 수사 위해선 인력 증가 등 법 개정 필요"

김덕현 기자
작성 2026.06.15 11:55 조회수
오동운 공수처장 "성역 없는 수사 위해선 인력 증가 등 법 개정 필요"
▲ 오동운 공수처장이 15일 정부과천청사에서 열린 기자간담회에서 발언하고 있다.

오동운 고위공직자범죄수사처장이 "인력 한계와 구조적 단점을 극복하는 공수처법 개정이 꼭 필요하다"고 강조했습니다.

오 처장은 오늘(15일) 오전 취임 2주년을 맞아 진행한 기자간담회에서 "국민이 원하는 성역 없는 수사를 이어가기 위해서는 법 개정이 필요하다"며 이같이 말했습니다.

오 처장은 "지난 1년은 우리 헌정사에 큰 획을 그었던 내란 사건 수사를 마무리한 직후부터 단 하루도 쉼 없이 달려온 숨 가쁜 시간이었다"며 "거대한 역사적 사건을 완수해 낸 저력을 바탕으로 최근 사법 신뢰를 뒤흔든 전주지법 판사 뇌물수수 사건 기소, 경무관 뇌물 사건에서의 중형 선고라는 성과를 달성했다"고 자평했습니다.

이어 "공수처의 모든 구성원은 대한민국 고위 공직자 부정·부패 척결의 최선봉에서 한 단계 도약하기 위해 쉼 없는 혁신을 거듭해 왔다"며 "역동적으로 움직이며 수사 역량을 고도화했고, 살아 있는 권력과 외압에 흔들리지 않는 단단한 체급을 키워왔다"고 설명했습니다.

오 처장은 공수처의 수사 역량을 온전히 발휘하기 위해서는 수사 인력을 늘리고, 수사 대상과 기소 대상을 일치시키는 법 개정이 필요하다고 강조했습니다.

현행법상 공수처 인력 정원은 검사 25명, 수사관 40명, 행정 인력 20명 등으로 정해져 있습니다.

공수처는 정상적인 업무 수행을 위해서는 각급 별로 최소 두 배의 인력이 필요하다고 보고 있습니다.

공수처는 고위 공직자 범죄에 대한 수사 권한은 있지만, 판사와 검사, 경무관급 이상의 경찰만 직접 기소할 수 있습니다.

나머지 사건에 대해선, 기소가 필요하다고 판단되면 검찰에 공소 제기 요구만 가능합니다.

오 처장은 "법 개정은 기관의 권한을 키우는 것이 아니라 우리 사회 곳곳에 자리 잡은 거악을 향한 칼날을 더욱 날카롭게 제련하기 위한 절박한 호소"라며 "사법 정의 실현을 위해 법 개정 시급성에 귀 기울여 주시고 힘을 모아달라"고 당부했습니다.

아울러 "우리는 지금 중대범죄수사청과 공소청 설립이라는 사법체계의 대변혁을 앞두고 있다"며 "격동의 시기일수록 국가 반부패 수사 지형의 선두 주자이자 견고한 방파제 역할을 다할 것"이라고 밝혔습니다.

(사진=연합뉴스)
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