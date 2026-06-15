농협, 8,876억 규모 장기연체채권 소각·감면…취약계층 지원

▲ 서울 중구 농협중앙회 본부

농협중앙회는 정부의 포용금융 정책에 맞춰 올해 총 8천876억 원 규모의 장기연체채권을 소각·감면하고, 향후 5년간 15조 원 이상의 포용금융을 공급한다고 15일 밝혔습니다.농협은 이를 위해 은행·증권·캐피탈·저축은행 등 NH농협금융 계열사와 전국 농축협, 농협자산관리 역량을 총동원합니다.이는 취약계층의 경제적 재기를 돕고 공익적 역할을 강화하기 위한 조치라고 농협은 설명했습니다.농협은 올해 장기연체채권 6천870억 원을 소각해 약 6만 4천 명의 추심 부담을 면제하고 신용회복을 지원합니다.또한 고령자 및 기초생활수급자 등 사회적 배려 대상자가 보유한 3년 경과 연체 채권에 대해서는 2천6억 원 규모의 원금과 이자를 감면합니다.원금은 최대 90% 감면하고 미수 이자는 전액 면제할 계획입니다.감면 프로그램은 다음 달부터 1년간 운영되며 약 2만 6천 명의 취약계층이 혜택을 볼 전망이라고 농협은 전했습니다.아울러 농협은 향후 5년간 소상공인, 자영업자 및 취약계층을 대상으로 15조 원 이상의 포용금융을 공급할 계획입니다.전국 농축협에는 농업인 전용 저금리 대출 상품을 공급하고 취약계층을 위한 '포용금융 동행창구'를 운영해 지원할 방침입니다.강호동 농협중앙회장은 "경제적 어려움을 겪어온 취약계층에게 재기의 희망을 전하고, 사회적 책임을 다하는 데 역량을 집중하겠다"고 말했습니다.(사진=연합뉴스)