뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

장동혁, 김민석·정청래에 "당장 만나 특검·재선거 논의하자"

박찬범 기자
작성 2026.06.15 11:38 조회수
장동혁, 김민석·정청래에 "당장 만나 특검·재선거 논의하자"
▲ 국민의힘 장동혁 대표가 15일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다.

국민의힘 장동혁 대표는 6·3 지방선거에서 발생한 초유의 투표용지 부족 사태와 관련해 "김민석 국무총리, 더불어민주당 정청래 대표는 목소리만 높일 게 아니라 당장 만나서 특검과 재선거를 논의하자"고 제안했습니다.

장 대표는 국회에서 열린 최고위원회의에서 "당장 특검을 실시하고 국민의힘이 추천하는 특검에 수사를 맡겨야 한다"며 "국민이 납득할 수 있는 유일한 방법"이라고 촉구했습니다.

이재명 대통령이 유럽 순방 중 화상 수석보좌관회의를 열어 '국민들의 정당한 문제 제기를 인정하고 수용한다'고 밝힌 데 대해 "그냥 립서비스에 불과한 것 같다. 국민이 제기하는 문제 제기는 재선거를 실시하라는 것이고, 재선거를 하도록 만든 책임자들을 처벌하도록 특검하라는 것인데 이에 대해 아무 말도 하지 않았다"며 입장 표명을 요구했습니다.

이어 "더 큰 문제는 올림픽공원에 모인 시민들에 대해 '음모론 선동 세력이 고개를 든다', '경찰 업무방해 책임을 물어야 한다'고 겁을 줬다는 것"이라며 "경찰에게 시민들을 전부 해산시키고 더 이상 올림픽공원에 모이지 못하도록 하라는 지시를 한 것"이라고 주장했습니다.

한편, 장 대표는 정성호 법무부 장관이 최근 '검찰인권존중미래위원회'를 만든 데 대해 "위원 7명을 대놓고 이재명 편드는 사람만 뽑아 모아놨는데 이미 재판 취소로 답을 정해놓은 '답정너 위원회'"라고 비판했습니다.

그러면서 "이런 말도 안 되는 위원회 설치 자체가 장관의 직권 남용"이라며 "대통령이 지시했다면 명백한 탄핵 사유"라고 덧붙였습니다.

(사진=연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
박찬범 기자 사진
박찬범 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지