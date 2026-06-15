인도 30대 여성, 아파트서 2년여 '종살이' 끝에 구출돼

▲ 인도 국기

인도의 30대 여성이 아파트에서 2년여 동안 외부와 단절된 채 노예처럼 가사노동을 강요당해오다가 극적으로 구출됐습니다.15일 NDTV 등 인도 매체에 따르면 동부 서벵골주 출신인 바두 만디(39)는 지난 12일 인도 북부 하리아나주 신도시 구루그람(옛 구르가온)의 한 아파트에서 구조됐습니다.인도 수도 뉴델리 남쪽에 위치한 수도권 위성도시 구루그람은 산업·경제의 중심지로 한국을 비롯한 외국 기업의 지사와 공장이 밀집해 있습니다.만디의 가족과 경찰에 따르면 만디는 2년여 전 선금 4만 루피(약 63만 원)를 받고 구루그람의 한 아파트로 가 가사 노동을 하게 됐습니다.만디는 구조되기 전까지 하루 16시간 이상 일해야 했으며 수시로 고용주의 물리적 폭행에 시달렸습니다.또 가족 등 외부인과 연락하거나 아파트를 떠나는 일도 금지됐습니다.이런 상황은 지난 3월 반전을 맞게 됩니다.한 아파트 수리업자가 아파트를 찾았고, 만디는 그에게 부탁해 그의 휴대전화로 가족에게 연락해 상황을 알렸습니다.이에 여동생 락슈미 투두는 서벵골의 시민단체에 도움을 청했고, 시민단체는 정부 기관과 구조에 나섰습니다.사건을 접수한 서벵골 경찰은 구루그람으로 가 현지 당국과 함께 만디의 구조에 성공했습니다.경찰은 달아난 고용주 가족을 쫓는 등 수사에 착수했습니다.이 과정에서 시민단체의 연락을 받은 연방정부 노동부는 이번 사안을 법에 금지된 '채무예속 노동'(bonded labour)의 일종으로 규정, 구루그람 당국의 즉각적인 개입을 권고했습니다.'담보 노동'으로도 불리는 채무예속 노동은, 고용주가 피고용자에게 현금을 선불하거나 빌려준 뒤 과도한 이자를 붙여 피고용자가 평생 갚을 수 없도록 한 뒤 계속 일을 시키는 것을 말합니다.인도에서는 1976년 채무예속 노동을 폐지하는 법을 제정, 시행하지만 좀체 근절되지 않고 있습니다.채무예속 노동자들의 80% 이상은 인도 사회에서 가장 소외된 계층인 불가촉천민이나 원주민 부족 출신입니다.이들은 토지가 없고 글을 읽지 못하는 경우가 많아 지주나 악덕 고용주의 사기 계약과 착취에 쉽게 노출되는 것으로 알려졌습니다.(사진=게티이미지)