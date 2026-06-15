'디알로 결승골' 코트디부아르, 에콰도르에 1대 0 승리

▲ 기뻐하는 코트디부아르 선수들

코트디부아르가 후반 45분 터진 아마드 디알로의 결승 골을 앞세워 12년 만의 월드컵 복귀전에서 값진 승리를 따냈습니다.코트디부아르는 미국 펜실베이니아주 필라델피아 스타디움에서 열린 에콰도르와 2026 북중미 월드컵 조별리그 E조 1차전에서 1대 0으로 승리했습니다.지난 2014년 대회 이후 12년 만에 월드컵에 복귀한 코트디부아르는 사상 첫 월드컵 조별리그 통과의 8부 능선을 넘었습니다.코트디부아르는 2006 독일, 2010 남아공, 2014 브라질 대회 모두 조별리그에서 짐을 쌌습니다.앞서 열린 E조 첫 경기에서 독일이 퀴라소를 7대 1로 대파해 조 1위로 나선 가운데 코트디부아르는 독일에 이어 조 2위가 됐습니다.전반전은 에콰도르가 높은 점유율을 바탕으로 상대를 강하게 압박했고, 코트디부아르는 오른쪽 측면의 얀 디오망데가 날카로운 모습을 보였으나 두 팀 모두 득점에 실패했습니다.에콰도르는 전반 초반부터 거세게 상대를 몰아붙였지만, 두 차례나 골대를 맞히는 불운 속에 득점 기회를 번번이 놓쳤습니다.에콰도르는 전반 23분 페널티 박스 외곽에서 존 예보아가 왼발 중거리 슈팅을 날렸으나 크로스바를 강타하며 아쉬움을 삼켰습니다.계속해서 골문을 두드리던 에콰도르는 전반 30분 페널티 박스 중앙에서 알란 민다가 때린 회심의 오른발 슈팅마저 또다시 크로스바를 때리며 땅을 쳤습니다.수세에 몰린 코트디부아르는 에콰도르의 파상공세를 막아내는 과정에서 전반 28분 세코 포파나를 시작으로 프랑크 케시에, 겔라 두에가 연달아 옐로카드를 받는 등 거친 수비로 일관하며 고전했습니다.전반 35분에는 디오망데가 오른쪽 공간을 돌파해 문전 앞의 니콜라 페페에게 1대 1 찬스를 만들어줬으나 페페의 왼발 슛이 빗나가고 말았습니다.후반전 들어 코트디부아르는 전체적인 라인을 끌어올리며 거센 공세를 펼쳤습니다.후반 7분 페널티 지역 중앙에서 엘리 와히가 때린 회심의 오른발 슈팅이 크로스바를 강타하며 아쉬움을 삼켰습니다.수세에 몰렸던 에콰도르도 간헐적인 역습으로 맞섰습니다.후반 23분 곤살로 플라타가 페널티 박스 외곽에서 강력한 중거리 슈팅을 날렸으나 코트디부아르 야히아 포파나 골키퍼 정면으로 향하고 말았습니다.계속해서 주도권을 쥐고 공격을 이어가던 코트디부아르는 정규시간 종료 직전인 후반 45분 마침내 결승 골을 뽑아냈습니다.빌프리트 싱고가 상대 오른쪽 측면 수비를 완전히 무너뜨리며 골 에어리어 근처까지 파고든 뒤, 문전 중앙으로 낮고 빠른 땅볼 크로스를 찔러 넣었습니다.이를 디알로가 간결한 왼발 슈팅으로 마무리해 에콰도르 골대 왼쪽 하단을 정확히 뚫어냈습니다.코트디부아르는 후반 추가시간 7분을 버텨내며 1대 0 승리를 완성했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)