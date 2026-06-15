종전 협상 타결에 불만 터지는 이스라엘…"나쁜 합의"

▲ 네타냐후 이스라엘 총리와 트럼프 미국 대통령

미국과 이란이 종전 합의에 도달한 데 대해 전쟁의 한 축인 이스라엘에선 불만이 터져 나오고 있다고 뉴욕타임스(NYT)가 14일(현지시간) 보도했습니다.미국과 이란의 합의 내용이 이스라엘이 전쟁을 시작하면서 내세운 목표와 상당한 거리가 있다는 이유에서입니다.베냐민 네타냐후 이스라엘 총리는 전쟁 초기 이란의 핵 프로그램과 탄도미사일 능력 무력화를 목표로 내세웠습니다.특히 이스라엘에 대한 실존적 위협을 제거하겠다면서 이란 국민이 현 정권을 교체할 수 있는 여건도 조성하겠다고 밝혔습니다.레바논 무장정파 헤즈볼라와 예멘 후티 반군, 팔레스타인 무장정파 하마스 등 이란의 대리세력에 대한 지원 중단도 이스라엘의 목표였습니다.그러나 미국과 이란의 합의안에는 이란의 탄도미사일 문제나 대리세력 지원 중단 방안은 포함되지 않은 것으로 전해졌습니다.일단 이스라엘 정치권에선 공개적인 비판이 제기됐습니다.우파 성향의 아비그도르 리베르만 전 국방장관은 소셜미디어(SNS)에 "이스라엘의 관점에서 보면 재앙"이라고 평가했습니다.중도 성향 야당 지도자인 야이르 라피드 전 총리도 "보도 내용이 사실이 아니길 바란다"며 "만약 사실이라면 이스라엘 외교·안보 정책의 가장 충격적인 실패 중 하나가 될 것"이라고 주장했습니다.여론도 부정적인 분위기입니다.지난 1년 동안 두 차례에 걸쳐 이란과 전쟁을 치른 이스라엘이 종전 협상에 직접 참여하지 못한 채 결과를 수용해야 하는 처지에 놓인 데 대한 불만 때문입니다.이스라엘에서 널리 읽히는 일간지 예디오트 아하로노트의 1면 머리기사 제목은 '나쁜 합의'였습니다.이스라엘 정부도 이번 합의가 이란에 대한 제재 완화로 이어질 경우 결과적으로 이란 체제가 더욱 안정될 수 있다는 점을 우려하는 것으로 알려졌습니다.이스라엘 정부 인사들은 공개 비판을 자제하고 있지만, 내부적으로는 우려가 적지 않은 것으로 알려졌습니다.트럼프 대통령과의 친분을 정치적 자산으로 내세우고 있는 네타냐후 총리도 이번 합의 결과는 쉽게 받아들이지 못할 것이라는 평가가 적지 않습니다.네타냐후 총리는 정치적으로 더 큰 부담을 져야 하는 상황입니다.오는 10월 총선을 앞둔 네타냐후 총리는 지금껏 도널드 트럼프 대통령과의 관계를 정치적 자산으로 삼아왔지만, 종전 이후에는 연립정부 내부 강경파와 야권의 공격에 동시에 노출될 것으로 보입니다.