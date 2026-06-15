'멀티 히트' 이정후, 3경기 만에 안타…호수비까지

이정후(샌프란시스코 자이언츠)가 3경기 만에 안타 행진을 재개했습니다.



이정후는 15일(한국 시간) 미국 캘리포니아주 샌프란시스코 오라클 파크에서 열린 미국프로야구 메이저리그(MLB) 시카고 컵스와의 홈경기에 7번 타자 우익수로 출전해 4타수 2안타를 치고 득점 1개를 올렸습니다.



이틀간 7타수 무안타의 침묵을 멀티 히트(한 경기 안타 2개 이상)로 깬 이정후는 시즌 타율을 0.331로 올렸습니다.



타율은 오토 로페스(0.343·마이애미 말린스)에 이어 메이저리그 전체 2위입니다.



이정후가 한 경기에 2개 이상 안타를 때린 것은 11일 워싱턴 내셔널스와 경기 4타수 2안타 이후 나흘 만으로 이번 시즌 24번째입니다.



이정후는 3회 첫 타석에서 좌전 안타를, 5회에는 3루수 쪽 내야 안타를 잇달아 쳤습니다.



이정후는 5회 드루 길버트의 2루타 때 득점했습니다.



샌프란시스코는 곧바로 터진 맷 채프먼의 투런 홈런 등으로 3점을 뽑아 승기를 잡았습니다.



이정후는 이후 중견수 직선타와 좌익수 직선타로 타격을 마쳤습니다.



이정후는 8회초 수비에서 마이클 부시의 총알처럼 뻗어가는 안타성 타구를 선상 쪽으로 전력 질주해 펜스에 부딪히며 걷어내는 호수비로 박수갈채를 끌어냈습니다.



샌프란시스코는 5-1로 이겼습니다.



김하성(애틀랜타 브레이브스), 송성문(샌디에이고 파드리스)은 각각 뉴욕 메츠, 볼티모어 오리올스와의 경기에 결장했습니다.



애틀랜타는 1-8로 졌고, 샌디에이고는 5-2로 이겼습니다.