스페인 감독 "야말, 1차전 벤치서 시작…컨디션은 완벽"

▲ 라민 야말
2026 북중미 월드컵에서 가장 주목받는 스타 중 하나인 스페인의 라민 야말(바르셀로나)이 카보베르데와의 조별리그 첫 경기를 벤치에서 시작할 것으로 보입니다.
루이스 데라푸엔테 스페인 대표팀 감독은 15일(한국 시간) 미국 조지아주 애틀랜타 스타디움에서 열린 카보베르데와의 월드컵 조별리그 H조 1차전 공식 기자회견에서 "야말은 출전 가능한 상태지만, 선발은 아니다"라면서 "몇 분 정도는 소화할 수 있는 완벽한 컨디션"이라고 밝혔습니다.
이번 월드컵 우승 후보로 꼽히는 스페인은 16일 애틀랜타 스타디움에서 카보베르데와 대회 첫 경기에 나섭니다.
야말은 현재 18세지만 이미 유로(유럽선수권대회)에서 스페인의 우승을 이끌었고, 이번 시즌 스페인 프리메라리가(라리가)에선 시즌 16골 11도움으로 맹활약하며 바르셀로나의 우승에 기여하는 등 최고 스타로 자리매김했습니다.
생애 첫 월드컵인 이번 대회에선 득점왕 후보로도 꼽히지만, 4월 햄스트링 부상으로 '시즌 아웃'되며 우려를 낳은 가운데 최종 엔트리에 승선했습니다.
월드컵 개막을 앞두고 열린 스페인 대표팀의 평가전엔 나서지 않은 채 재활에 집중해왔습니다.
데라푸엔테 감독은 "바르셀로나 구단과 대표팀 의료진, 피트니스 코치들의 의견을 따르고 있다. 모든 것이 내일 야말이 뛸 준비가 됐다는 것을 말해주고 있다"면서 "얼마일지는 알 수 없다. 경기 진행 상황에 따라 달라지겠지만, 그는 내일 뛸 수 있는 이상적인 상태"라고 말했습니다.
근육을 다쳤던 니코 윌리엄스와 허벅지 통증이 있던 빅토르 무뇨스도 교체 명단에는 포함될 정도의 몸 상태라고 데라푸엔테 감독은 덧붙였습니다.
한편 스페인의 첫 상대인 카보베르데는 월드컵 본선 무대를 처음 밟는 팀입니다.
데라푸엔테 감독은 카보베르데에 대해 "이번 월드컵에서 돌풍을 일으킬 팀 중 하나일지도 모른다"고 평가했습니다.
카보베르데의 페드루 브리투 감독은 "경기는 치열하게 펼쳐질 거다. 우리는 두려움 없이 임할 것"이라고 각오를 밝혔습니다.
(사진=옵타 SNS 캡처, 연합뉴스)
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