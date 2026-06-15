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고환율에 올여름 해외여행 예약 82%가 근거리…중국 비중 1위

박재현 기자
작성 2026.06.15 09:55 조회수
고환율에 올여름 해외여행 예약 82%가 근거리…중국 비중 1위
▲ 인천공항 출국장

올해 여름 성수기 해외여행 예약에서 중국과 동남아, 일본 등 근거리 지역이 전체의 82%를 차지한 것으로 나타났습니다.

15일 모두투어가 지난 14일까지 예약된 해외여행 상품 가운데 7월 18일∼8월 8일에 출발하는 예약 건을 분석한 결과에 따르면, 중국과 일본 등 근거리 지역 비중이 82.0%를 차지했습니다.

지역별 예약 비중은 중국이 27.4%로 가장 높았고, 동남아(24.3%), 일본(18.2%), 몽골(12.1%) 등의 순이었다.

유럽(10.2%), 미주·남태평양(6.4%) 등 장거리 비중은 20%가 채 되지 않았습니다.

모두투어는 고환율과 유류할증료 부담 속에서 이동 부담이 적고 기후와 일정 효율성, 가족 여행 적합성을 갖춘 근거리 여행지 선호가 강화된 것으로 분석했습니다.

세부 목적지를 보면 중국에서는 백두산이 46.3%로 가장 높은 비중을 차지했고 장자제(10.4%)와 칭다오(8.4%), 내몽골(7.0%)이 뒤를 이었습니다.

일본에서는 삿포로가 48.2%로 가장 인기가 좋았고, 오사카(15.2%)와 후쿠오카(11.2%), 오키나와(8.3%) 순이었습니다.

동남아 지역에서는 베트남이 예약의 절반인 50%를 차지했습니다.

작년 동기 대비로는 몽골 예약률이 73.6% 증가해 가장 큰 폭의 성장세를 보였습니다.
 
(사진=연합뉴스)
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