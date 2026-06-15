서울 3억∼6억 원·20억 원 이상 아파트 거래 비중 동반 확대

▲ 서울 아파트 모습

지난달 서울 아파트 시장에서 20억 원 이상 고가 아파트와 상대적으로 낮은 가격대인 3억 원 이상∼6억 원 미만 거래 비중이 연초 대비 모두 상승한 것으로 나타났습니다.15일 직방이 국토교통부 실거래가 자료를 분석한 결과 올 5월 서울 아파트 거래 중 20억 원 이상 가격대 비중은 13.6%로 1월 대비 3.2%포인트 확대됐습니다.3억 원 이상∼6억 원 미만 비중도 같은 기간 15.8%에서 19.5%로 2.7%포인트 커졌습니다.비중이 가장 큰 구간은 6억 원 이상∼9억 원 미만(23.8%)이었으나 1월과 비교하면 3.5%포인트 축소됐습니다.고가 주택이 많은 강남 3구와 용산구에서 20억 원 이상 가격대 거래 비중 확대가 뚜렷했습니다.송파구(36.1%→54.9%)가 이 기간 18.8%포인트 확대된 것을 비롯해 서초구(53.6%→71.1%)와 강남구(58.1%→72.9%)까지 강남3구 모두 10%포인트대 상승했고 용산구(47.6%→55.2%)는 7.6%포인트 커졌습니다.3억 원 이상∼6억 원 미만 거래 비중은 광진구(15.6%→36.3%), 관악구(15.6%→30.6%), 동작구(1.0%→10.2%) 등에서 큰 폭으로 확대됐습니다.강남권과 한강변 중심으로 초고가 거래가 이어지는 가운데 일부 지역에서는 상대적으로 접근 가능한 가격대의 거래 비중이 커지는 양상입니다.경기도에서는 서울 접근성, 주요 산업·업무지구 연계성 등에 따라 가격대 비중이 차이를 보였습니다.서울 접근성과 더불어 반도체 사업벨트 조성 기대감이 더해진 용인시는 9억 원 이상 거래 비중이 19.0%에서 28.3%로 커졌고, 동탄을 낀 화성시도 6억 원 이상∼9억 원 미만 비중이 37.5%에서 38.4%로, 12억 원 이상∼15억 원 미만이 4.8%에서 7.9%로 커지는 등 반도체 경기 호황의 영향을 반영했습니다.(사진=연합뉴스)