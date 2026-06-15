뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

서울 3억∼6억 원·20억 원 이상 아파트 거래 비중 동반 확대

박재현 기자
작성 2026.06.15 09:36 조회수
서울 3억∼6억 원·20억 원 이상 아파트 거래 비중 동반 확대
▲ 서울 아파트 모습

지난달 서울 아파트 시장에서 20억 원 이상 고가 아파트와 상대적으로 낮은 가격대인 3억 원 이상∼6억 원 미만 거래 비중이 연초 대비 모두 상승한 것으로 나타났습니다.

15일 직방이 국토교통부 실거래가 자료를 분석한 결과 올 5월 서울 아파트 거래 중 20억 원 이상 가격대 비중은 13.6%로 1월 대비 3.2%포인트 확대됐습니다.

3억 원 이상∼6억 원 미만 비중도 같은 기간 15.8%에서 19.5%로 2.7%포인트 커졌습니다.

비중이 가장 큰 구간은 6억 원 이상∼9억 원 미만(23.8%)이었으나 1월과 비교하면 3.5%포인트 축소됐습니다.

고가 주택이 많은 강남 3구와 용산구에서 20억 원 이상 가격대 거래 비중 확대가 뚜렷했습니다.

송파구(36.1%→54.9%)가 이 기간 18.8%포인트 확대된 것을 비롯해 서초구(53.6%→71.1%)와 강남구(58.1%→72.9%)까지 강남3구 모두 10%포인트대 상승했고 용산구(47.6%→55.2%)는 7.6%포인트 커졌습니다.

3억 원 이상∼6억 원 미만 거래 비중은 광진구(15.6%→36.3%), 관악구(15.6%→30.6%), 동작구(1.0%→10.2%) 등에서 큰 폭으로 확대됐습니다.

강남권과 한강변 중심으로 초고가 거래가 이어지는 가운데 일부 지역에서는 상대적으로 접근 가능한 가격대의 거래 비중이 커지는 양상입니다.

경기도에서는 서울 접근성, 주요 산업·업무지구 연계성 등에 따라 가격대 비중이 차이를 보였습니다.

서울 접근성과 더불어 반도체 사업벨트 조성 기대감이 더해진 용인시는 9억 원 이상 거래 비중이 19.0%에서 28.3%로 커졌고, 동탄을 낀 화성시도 6억 원 이상∼9억 원 미만 비중이 37.5%에서 38.4%로, 12억 원 이상∼15억 원 미만이 4.8%에서 7.9%로 커지는 등 반도체 경기 호황의 영향을 반영했습니다.

(사진=연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
경제 365
박재현 기자 사진
박재현 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지