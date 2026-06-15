'중앙그룹 지주사' 홀딩스와 콘텐트리·메가박스중앙 등 기업회생 신청

▲ 서울 마포구 JTBC 본사 모습

중앙홀딩스를 비롯해 중앙그룹의 핵심 계열사들이 법원에 기업회생절차를 신청했습니다.JTBC의 전자단기사채 디폴트가 발생한 지 이틀 만입니다.법조계에 따르면, 서울회생법원은 어제(14일) 오후 그룹 지주사인 중앙홀딩스를 비롯해 핵심 계열사인 콘텐트리중앙, 메가박스중앙과 중앙피앤아이 등 모두 4곳으로부터 기업회생절차 개시 신청을 접수했습니다.오늘 오전 9시 기준 재판부는 배당되지 않은 것으로 알려졌습니다.이번 회생 신청은 중앙그룹 전반의 유동성 위기가 현실화한 데 따른 조치로 보입니다.앞서 JTBC는 지난 12일, 206억 원 규모의 유동화차입금을 제때 갚지 못해 신용등급이 하향 조정됐습니다.특히 이번 회생절차 신청 대상에는 그룹 지주사인 중앙홀딩스가 포함된 것으로 확인됐습니다.핵심 사업회사인 콘텐트리중앙과 메가박스중앙도 함께 회생 절차를 신청했으며, 개별 계열사 문제가 아닌 그룹 차원의 재무구조 재편에 나선 것으로 풀이됩니다.(사진=연합뉴스)