이란전 106일 만에 사실상 종료…미·이란 "협상 타결, 19일 서명"

▲ 호르무즈 해협

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미국·이스라엘과 이란의 전쟁이 개전 106일 만에 사실상 종료됐습니다.세계 에너지 물동량의 20%가 지나는 호르무즈 해협도 개방됩니다.도널드 트럼프 미국 대통령은 미 동부시간 기준 14일 오후 5시 30분 소셜미디어 트루스소셜에 글을 올려 "이란 이슬람공화국과의 합의가 지금 마무리됐다"고 밝혔습니다.카젬 가리바바디 이란 외무부 차관도 TV 인터뷰에서 미국과의 전쟁이 "레바논을 포함한 모든 전선에서 영구적이고 즉각적인 종전이 선언됐다"고 말했다고 로이터·AFP통신 등이 전했습니다.양측의 협상을 중재해 온 파키스탄의 셰바즈 샤리프 총리는 이날 엑스(X·옛 트위터)를 통해 "양측은 레바논을 포함한 모든 전선에서 군사 작전의 즉각적이고 영구적인 종료를 선언했다"며 합의 사실을 전했습니다.이로써 미·이스라엘이 지난 2월 28일 이란을 전격 공습하면서 시작된 중동의 전쟁이 이날부로 사실상 마침표를 찍게 됐습니다.양측이 지난 4월 8일 휴전에 들어가며 협상을 벌인 지 두 달여 만입니다.이란 및 파키스탄 발표에 따르면 종전 서명식은 오는 19일 스위스에서 열립니다.트럼프 대통령도 추가로 올린 SNS 게시글에서 19일 서명이 예정돼 있다고 확인했습니다.15∼17일 열리는 G7(선진 7개국) 정상회의 참석을 위해 유럽을 방문하는 트럼프 대통령이 서명식에 참석할지 주목됩니다.JD 밴스 부통령은 폭스뉴스 인터뷰에서 서명식에 "(트럼프) 대통령이 직접 참석하는 것도 가능하다"고 말했습니다.트럼프 대통령은 당초 자신의 80세 생일인 이날 서명이 이뤄질 것이라고 전날 예고했지만 결국 이날은 합의 타결 사실만 발표하고 정식 서명식은 19일에 개최하는 것으로 이란 측과 조율됐습니다.특히 이스라엘이 레바논의 친(親)이란 무장단체 헤즈볼라를 겨냥해 수도 베이루트 인근을 공습하면서 종전 협상이 막판 차질을 빚는 것 아니냐는 우려를 낳았습니다.트럼프 대통령은 즉각 "모든 당사자는 자제해야 한다"는 메시지를 발신하며 협상 타결을 촉구했습니다.관심을 모으는 종전 양해각서(MOU)의 구체적 내용은 곧 공개될 것으로 보입니다.이란이 핵무기를 영구적으로 포기하고 핵 프로그램 해체 및 핵물질 폐기에 동의하는 대신, 그 '이행 성과'에 맞춰 이란에 대한 해외 동결자산과 제재 해제 등의 보상이 단계적으로 주어진다는 게 미국의 설명이었습니다.이와 별개로 합의 서명 직후 호르무즈 해협이 개방되며, 이란에 대한 미군의 해상봉쇄도 해제된다고 트럼프 대통령이 SNS를 통해 밝혔습니다.트럼프 대통령은 "호르무즈 해협의 통행료 없는 개방을 전적으로 승인한다"며 "동시에 미 해군의 (이란에 대한) 해상 봉쇄를 즉시 해제할 것을 승인한다"고 말했습니다.그는 "세계의 선박들은 엔진을 가동해서 석유가 흐르도록 하라"고 덧붙였습니다.(사진=트루스소셜 캡처, 연합뉴스)