트럼프 "19일 합의 서명되자마자 호르무즈 개방될 것"

▲ 도널드 트럼프 미국 대통령

트럼프 미국 대통령은 오는 19일(현지 시간) 이란과의 종전 양해각서(MOU) 서명식이 이뤄지는 즉시 호르무즈 해협이 개방될 것이라고 14일 밝혔습니다.트럼프 대통령은 이날 소셜미디어 트루스소셜을 통해 "금요일 합의 서명이 이뤄지자마자 (호르무즈) 해협이 개방되면 기뢰 제거 작업이 진행될 것이며, 석유는 그 지역(중동)과 전 세계를 위해 양방향으로 다시 흐르게 될 것"이라고 말했습니다.그러면서 "이 위대한 합의는 그 지역 전체에 평화와 안보를 가져올 것"이라고 강조했습니다.또 "수많은 대통령이 이란과 평화를 이루고자 시도했으나 내 이전에는 모두 실패했다"며 "이 지역 지도자들은 비로소 진정한 평화를 실현하도록 도울 수 있는 대통령을 찾았다"라고도 말했습니다.미국과 이란은 이날 종전 MOU 체결을 위한 합의가 타결됐다고 밝혔습니다.지난 2월 28일 미국과 이스라엘이 이란에 대한 군사작전을 시작한 지 106일 만입니다.이란 및 파키스탄 발표에 따르면 MOU 서명식은 오는 19일 스위스에서 열릴 예정입니다.(사진=AP, 연합뉴스)