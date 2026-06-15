밴스 미 부통령 "서명식에 트럼프 참석할 수도"

▲ JD 밴스 미국 부통령

미국과 이란이 현지 시간 14일 호르무즈 해협 개방을 포함한 사실상의 종전 합의에 도달한 가운데, 도널드 트럼프 미국 대통령이 합의 서명식에 참석할 가능성도 있다고 JD 밴스 미국 부통령이 밝혔습니다.밴스 부통령은 이날 합의 사실이 발표된 뒤 폭스뉴스와의 전화 인터뷰에서 서명식 참석에 대해 질문 받자 "서명식에 누가 참석할지에 대한 세부 일정은 아직 조율 중이라고 생각한다"며 "나는 분명히 참석할 계획이지만, 대통령이 직접 참석하는 것도 가능하다"고 말했습니다.중재국인 파키스탄의 셰바즈 샤리프 총리는 이날 소셜미디어 엑스를 통해 "양측(미국과 이란)은 레바논을 포함한 모든 전선에서 군사 작전의 즉각적이고 영구적인 종료를 선언했다"며 합의 사실을 전하고 오는 19일 스위스에서 공식 서명식이 열릴 예정이라고 밝혔습니다.이후 트럼프 대통령도 소셜미디어를 통해 합의 사실을 알렸고, 이란 측도 합의를 확인했습니다.트럼프 대통령은 15일부터 17일까지 프랑스에서 열리는 주요 7개국(G7) 정상회의에 참석할 예정입니다.(사진=게티이미지)