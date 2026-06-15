[뉴욕증시] "종전 협상 타결" 소식…연준 점도표에 주목

이번 주 뉴욕증시입니다.



17일 5월 소매판매 지표와 경제 전망 요약 발표, 그리고 연방공개시장위원회가 금리를 결정하며 18일엔 6월 필라델피아 연은 제조업 지수가 공개됩니다.



지난 주말 미 증시 3대 지수가 일제히 상승 마감했습니다.



나스닥은 0.3%대 상승했고 S&P 500은 0.5% 올랐습니다.



지난 주말 증시는 신규 상장된 우주기업 스페이스X의 흥행에 힘입어 상승 탄력을 받았습니다.



스페이스X는 나스닥 시장에 공모가인 135달러를 웃도는 주당 150달러로 첫 거래를 시작해 단숨에 시가총액 6위 자리에 올라섰습니다.



방금 전 미국과 이란의 종전 협상이 타결됐다는 소식도 전해졌습니다.



이에 따라 이번 주 시장은 협상 타결 이후 호르무즈 해협 개방 여부와 19일 예정된 서명식, 그리고 연준의 정례회의를 가장 큰 변수로 주목하고 있습니다.



오는 16일부터 이틀간 진행되는 이번 회의는 워시 연준 의장이 취임 후 처음으로 주재하는 FOMC입니다.



현재 시장은 기준금리가 현 수준에서 동결될 가능성을 높게 관측하고 있는데요.



다만 금리 결정 자체보다는, 워시 의장이 기자회견을 통해 제시할 향후 정책 방향성에 관심이 집중되는 모습입니다.



17일에는 연준 위원들의 금리 전망을 담은 점도표와 함께 경제 성장률, 인플레이션, 실업률 전망치가 포함된 경제 전망 요약이 발표됩니다.



금요일인 19일은 노예 해방 기념일인 준틴스 데이로 지정되어 미국의 주식시장과 채권시장이 모두 휴장합니다.



이번 주는 중동 협상 타결 소식과 연준의 금리 결정이 동시에 전해지면서, 증시가 새로운 방향성을 탐색하는 한 주가 될 것으로 보입니다.