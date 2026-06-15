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"'참교육' 사이다" 뜨자…"교권보호국 신설 논의하자"

이강 기자
작성 2026.06.15 07:27 조회수
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교권 추락 등을 주제로 한 넷플릭스 드라마 '참교육'이 인기를 끌고 있는데요.

드라마 속 가상 조직인 '교권보호국'이 현실 정책 논의로 이어지고 있습니다.

더불어민주당 싱크탱크인 민주연구원은 지난 12일 교육부 내 '교육활동보호국' 신설 방안을 제안했습니다.

연구원은 최근 '참교육'이 화제가 된 배경에는 악성 민원 등에 따른 교육활동 침해와 생활지도 위축 문제가 심각하다는 사회적 공감대가 있다고 보고, 이를 현실에 적용할 수 있는 정책 대안을 제시했다고 밝혔는데요.

이번에 제안된 교육활동보호국은 민원과 분쟁으로부터 교사를 보호하는 통합 지원 체계로 가깝다고 볼 수 있습니다.

실제 교육 현장으로도 확산되고 있는 목소린데요.

안민석 경기도교육감 당선인은 경기도교육청 차원의 교권보호국 신설 여부를 두고 공개 토론을 제안했습니다.

교육계에서는 교육활동 지원 체계 필요성에는 공감하면서도, 드라마를 닮은 시원한 한방보다는 세심한 대안 마련이 필요하다는 목소리가 나오고 있습니다.

(화면출처 : 넷플릭스)
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