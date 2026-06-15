"여러분이 가장 큰 선물"…BTS 13주년 축하

<앵커>



BTS가 부산 월드 투어 공연을 마치며 데뷔 13주년 기념일을 팬들과 함께 축하했습니다. 새로운 노래와 특별 선물까지 준비했습니다.



김경희 기자가 공연 현장을 다녀왔습니다.



<기자>



[생일 축하합니다.]



13번째 생일날, BTS 멤버들은 공연장을 가득 메운 5만 5천 관객과 함께 축하 인사를 나눴습니다.



[진 : 우리 아미 여러분이 이렇게 같이 즐겨주는 모습이 저희한테는 제일 큰 생일 선물 같아요.]



지난 3월 컴백 이후 해외 차트와 월드 투어에서 빛나는 성과를 거두고 있지만, 자신들의 뿌리는 변하지 않았다고 강조했습니다.



[제이홉 : 한국에서 공연하는 것만큼 좋은 것도 없습니다. 내 나라, 내 도시, 이곳에서 공연하는 게 제일 즐거워요, 여러분. 그만큼 여러분들도 사랑해 주셨으면 좋겠습니다.]



데뷔 이후 13년의 시간을 떠올리며 복잡한 표정을 짓기도 했습니다.



[RM/리더 : 아까 노래 매직샵을 하면서 주마등처럼 13년이 확 스쳐 지나가더라고요. 이렇게 함께 할 수 있어서 진짜 너무 영광이고 감사하고….]



이틀간 부산 공연을 찾은 관객 11만 명에게는 멤버들이 직접 준비한 선물과 자필 편지가 전달됐고, 5집 수록곡 Normal의 한국어 버전도 공개됐습니다.



[제이홉 : 오직 부산을 위해서 (한국어 버전 노래를) 준비를 해봤습니다.]



BTS의 성장기와 공백기, 모두를 함께 헤쳐온 팬들은 영원한 동행을 다짐했습니다.



[니코 디존/필리핀 팬 : 우리는 이제 시작인 걸 알고 있습니다. 모든 팬들에게 13년은 그저 시작일 뿐이에요. '아포방포', 아미 포에버, 방탄 포에버!]



이번 공연 기간 부산 전역이 전 세계 팬들의 열기로 들썩였지만, 공연 운영은 매끄럽지 않았습니다.



대규모 입장 지연 사태로 공연 시작이 1시간 이상 늦춰지면서 하이브 측이 공식 사과했고, 귀갓길 교통편이 끊기는 등 관객 불편이 이어지기도 했습니다.



지난 두 달 동안 일본과 북미 등에서 관객 108만 명을 동원한 BTS는 이달 말부터는 유럽에서 팬들을 만납니다.



(영상취재 : 정경문, 영상편집 : 김종태, 영상제공 : 빅히트 뮤직, 영상출처 : X @sugatradamus·@extraRYce·@btschartsxdaily)