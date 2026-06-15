1. 이스라엘, 레비논 공습…트럼프, 자제 촉구



미국과 이란의 종전 양해각서 체결이 임박한 가운데 이스라엘이 레바논 베이루트를 공습했습니다. 트럼프 미국 대통령은 이스라엘을 강하게 비난하면서 관련 국가들에게 자제해달라고 촉구했습니다.



2. "참정권 침해 문제제기 인정…부정선거론, 반사회적"



유럽 순방 중인 이재명 대통령이 어젯(14일)밤 화상으로 수석보좌관 회의를 열고 참정권 침해 사태에 대한 문제 제기를 다 인정한다고 말했습니다. 하지만 부정선거 등 음모론은 반사회적 행태라고 선을 그었습니다.



3. 합수본, 선관위 서버 확보…시위 '장기화 조짐'



선관위로부터 가져온 압수물들을 분석 중인 검경 합수본이 조만간 선관위 관계자들을 소환 조사합니다. 잠실 개표소 시위는 11일째 이어지고 있습니다.



4. 멕시코 전 대비 훈련 돌입…손흥민 현지서 화제



어제 하루 휴식을 취한 우리 축구대표팀은 오늘부터 다시 개최국 멕시코와의 2차전에 대비한 훈련을 시작합니다. 체코전 승리의 '숨은 MVP' 주장 손흥민 선수의 일거수일투족은 현지에서도 큰 화제였습니다.