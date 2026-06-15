체코전 '숨은 MVP' 손흥민…대기록 위해 '시동'

<앵커>



북중미 월드컵에 출전한 우리 축구 대표팀은 어제(14일) 하루 재충전의 시간을 보냈습니다. 현지에서도 주장 손흥민 선수가 화제였습니다.



이정찬 기자입니다.



<기자>



축구 대표팀 주장 손흥민은 체코전이 끝난 뒤 스스로를 낮췄습니다.



[손흥민/축구 대표팀 주장 : 인범이랑 현규랑 승규형이랑 다 잘했죠 뭐. 전 한 거 없습니다.]



하지만 손흥민의 진가는 숫자로 드러납니다.



69분만 뛰고도 16차례 직접 압박에 나서 이 부문 팀 내 2위를 차지했고, 뒷공간 침투 횟수는 14회로 공격수 중 가장 많았습니다.



양 팀 통틀어 최고 속도인 시속 35.2km로 뛰며 상대 수비수의 힘을 빼놓았습니다.



골이 없었던 게 유일한 아쉬움이었던 만큼 손흥민은 특별한 인연이 있는 멕시코를 상대로 '한풀이'에 나섭니다.



지난해 평가전에서 통렬한 왼발슛으로 멕시코 골문을 뚫은 바 있고, 8년 전 러시아 월드컵 때는 환상적인 감아차기로 만회 골을 뽑았던 기억이 생생합니다.



특히 이어진 독일전에서 이른바 '카잔의 기적'을 연출한 덕분에 멕시코가 극적으로 16강에 진출하며 이곳에서는 '영웅'이 됐습니다.



[Son, hermano, ya eres mexicano. Son, hermano, ya eres mexicano.]



[네스토/멕시코 축구 팬 : '손흥민, 형제여, 너는 이제 멕시코인이다' 이런 뜻이에요. 손흥민 덕분에 우리가 16강에 진출했기 때문이죠.]



오늘 휴식일을 맞아 아버지와 함께 타코 전문점을 찾아 현지에서 엄청난 화제가 된 손흥민은 내일부터는 다시 운동화 끈을 바짝 조일 계획입니다.



멕시코 축구 팬들의 영웅, 손흥민이 이곳 과달라하라에서 또 한 번 역사적인 순간을 꿈꾸고 있습니다.



[Corea, hermano, ya eres mexicano. (한국 형제들, 당신은 이제 멕시코 사람입니다.)]



(영상취재 : 황인석, 영상편집 : 소지혜, 디자인 : 최재영)