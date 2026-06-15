독자 행동으로 또 찬물…이란 "이러면 협상 불가능"

<앵커>



이스라엘은 친이란 무장정파 헤즈볼라의 공격에 반격한 거라고 주장하고 있습니다.



공습 내용은 한성희 기자가 전해드립니다.



<기자>



건물에서 불길과 함께 연기와 잔해가 솟구칩니다.



레바논 수도 베이루트 남부 교외 호베이리 지역 한 건물을 이스라엘군이 현지시간 14일 공격한 겁니다.



이스라엘 베냐민 네타냐후 총리와 카츠 국방장관은 공동 성명을 통해 친이란 무장정파 헤즈볼라 표적 공습 경위를 밝혔습니다.



헤즈볼라가 이스라엘 영토를 향해 공격을 가한 데 대한 대응으로 베이루트 남부 교외 주거 구역인 다히예 지역의 헤즈볼라 테러 시설을 타격한 것이라며, 자국 영토에 대한 어떤 공격도 절대 용납하지 않을 것이라고 경고했습니다.



앞서 이날 오전 헤즈볼라가 발사한 드론 3대가 이스라엘 북부 영토 내로 진입해 폭발한 데 따른 반격이란 설명입니다.



레바논 국영 통신은 이번 공습으로 최소 3명이 숨지고 15명이 부상했다고 전했습니다.



[살람/레바논 주민 : 폭격을 맞은 건물에 제 친구가 있었습니다. 신이시여, 저희를 도우소서.]



미국과 종전 양해각서 체결을 앞두고 막바지 협상을 벌이는 이란 측은 공습에 즉각 반발했습니다.



이란의 종전 협상을 이끄는 모하마드 바게르 갈리바프 의회 의장은 "미국이 약속을 이행할 의지가 없거나, 그럴 능력이 부족하다는 점을 다시 한번 명백히 보여준다"고 비판했습니다.



미국이 이스라엘의 군사 행동을 묵인하면서 이란에 양보를 압박하는 전술을 쓰고 있다며, "미국이 약속을 이행할 의지와 능력이 없다면, 앞으로의 협상을 계속 이어가는 논의 자체가 불가능하다"고도했습니다.



이란 측은 레바논을 포함한 모든 전선에서 전쟁 중단을 협상 조건으로 내세우고 있지만, 트럼프 대통령의 자제 요청에도 이스라엘의 독자적 군사 행동이 이어지는 상황.



이스라엘 공격이 변수로 주목되는 가운데, 미국의 '통제 능력'이 시험대에 올랐단 평가도 나옵니다.



(영상편집 : 김호진)