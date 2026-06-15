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'미우새' 한채아, "집중해서 뛰어올 때 아버님이 보여"···9살 딸, 시父 차범근과 '붕어빵'

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작성 2026.06.15 09:16 조회수
'미우새' 한채아, "집중해서 뛰어올 때 아버님이 보여"···9살 딸, 시父 차범근과 '붕어빵'
한채아가 딸이 시아버지와 붕어빵이라고 밝혔다.

14일 방송된 SBS '미운 우리 새끼'(이하 '미우새')에서는 배우 한채아가 스페셜 MC로 등장했다.

이날 방송에서 한채아는 9살 딸이 시아버지인 차범근과 붕어빵이라고 밝혔다. 그는 "처음에 너무 놀랐다. 많이 닮아서"라며 "크면 엄마 닮을 거다 위로들을 해줬는데 크면서도 벗어나지 못하더라. 딸이 집중해서 뛰어올 때 아버님이 보인다"라고 말해 폭소를 자아냈다.

또한 이날 한채아는 남편 차세찌가 여전히 애정표현을 갈구한다며 "안 하면 삐진다. 그런데 예전에는 안 그랬다. 점점 애정표현을 바라고 사랑을 갈구하는 남자가 됐다"라고 말해 눈길을 끌었다.

하지만 수면의 질을 위해 남편과 각방을 쓴다는 한채아. 이에 한채아는 "저는 나가라고 하지 않았다. 자기를 막 깨운다고 본인이 삐져서 나간 거다. 그런데 본인이 나갔다가 본인이 다시 들어온다. 어느 날은 가족이 따로 자는 건 아닌 거 같다고 침대를 들고 들어온다. 그러다가 서운하면 또 나간다"라고 4살 연하 남편의 다소 귀여운 행동을 지적했다. 

(SBS연예뉴스 김효정 에디터)
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