"인구 1천만명 밑으로 제한" 스위스 국민투표 부결…55% 반대

▲ 스위스 1천만 명 인구 제한 국민투표 부결

인구수를 1천만 명 이하로 제한할 것인지를 물은 스위스 국민투표가 부결됐습니다.블룸버그 등 외신은 2050년까지 국가 전체 인구를 1천만 명이 넘지 못하도록 통제한다는 내용을 골자로 한 발의안을 두고 현지시간 14일 치른 스위스 국민투표가 찬성 45%, 반대 55%로 통과되지 못했다고 보도했습니다.투표율은 57%로 집계됐습니다.현재 인구 910만 명인 스위스는 이민자 행렬이 몰리며 21세기 들어서만 인구가 200만 명이 늘었습니다.우파 포퓰리즘 정당인 스위스국민당(SVP)은 외부 유입 인구의 급격한 증가로 국가 기간 시설에 과부하가 걸리고, 주택 임대료가 급등하는가 하면, 국가 정체성이 훼손될 가능성이 있다며 '지속가능 계획'으로 명명된 발의안을 주도했습니다.블룸버그는 농촌 지역의 경우 찬성 의견이 우세했으나 제네바와 로잔 등 프랑스어를 쓰는 서부 대도시에서 반대표가 쏟아지며 부결로 이어졌다고 전했습니다.만약 발의안이 통과됐다면, 스위스 정부는 2050년까지 인구를 1천만 명 이하로 유지하기 위한 조처를 해야 하고, 그 이전에 인구가 950만 명에 도달하면 난민 수용, 가족 초청 이민, 거주 허가증 발급 등을 제한해야 합니다.이 경우 양측 시민의 자유로운 이동을 보장하는 유럽연합(EU)과의 협정을 폐기해야 할 수도 있습니다.(사진=게티이미지코리아)