백악관 상황실회의 녹음 유출됐나…NYT기자들 신간 파장 예고

▲ 미국 백악관

도널드 트럼프 미국 대통령 집권 2기 백악관 핵심인사들의 내밀한 논의 내용을 담은 뉴욕타임스(NYT) 기자들의 신간이 파장을 예고하고 있습니다.NYT의 백악관 담당인 매기 하버만과 조나단 스완 기자가 현지시간 오는 23일 출간할 저서 '정권 교체'(Regime Change) 이야기입니다.여기에는 트럼프 대통령과 JD밴스 부통령을 포함한 백악관 고위 인사들이 성범죄자 엡스틴 파일 처리, 이란 전쟁 등을 주제로 백악관 상황실에서 개최한 회의에서 발언한 내용들이 상세히 소개돼 있는 것으로 전해지고 있습니다.일례로 이란 전쟁과 관련, 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리가 주장하는 이란 정권 교체 시나리오에 대해 마코 루비오 국무장관이 "다시 말해, 그건 헛소리"라고 말한 내용도 적시돼 있다고 미국 매체 악시오스가 현지시간 14일 전했습니다.'정권 교체'의 발간을 앞두고 NYT가 지난 10일 저자들의 취재 내용을 토대로 보도한 기사에도 엡스틴 파일 공개 문제를 둘러싼 참모들 간의 심각한 이견, 트럼프 대통령의 엡스틴 사건 연루 의혹 등이 생생하게 소개돼 있었습니다.NYT의 '정권 교체' 책 관련 기사에 소개된 내용들이 너무나도 상세한 나머지, 백악관 고위 당국자들은 저자들이 백악관 상황실 회의들의 녹음 파일을 입수한 것으로 믿고 있다고 악시오스는 전했습니다.회의 참석자가 개별적으로 백악관 상황실에 녹음기기를 갖고 들어가는 것은 금지돼 있습니다.백악관 관계자들이 NYT의 '정권 교체' 책 관련 보도 내용에 대해 일일이 반박하지 않는 가운데, 악시오스의 취재에 응한 행정부 소식통은 "우리는 가장 민감한 대화 중 일부가 녹음 됐을지도 모른다고 우려한다"고 말했습니다.또, 트럼프 대통령은 상세한 회의 발언들이 공개된 데 격분했다고 악시오스는 전했습니다.NYT는 저자들이 2023년 봄부터 올해 봄까지 선거 캠프 관계자와 백악관 직원, 정부 당국자, 후원자 및 친구, 의원, 전 보좌관 등 트럼프 대통령과 가까운 인물들과 1천 회 이상 인터뷰를 했다고 소개했습니다.또 특정인의 발언을 책에 직접 따옴표로 인용할 때는 해당 발언자 본인 또는 그 발언을 직접 들은 사람의 증언을 토대로 하거나, 발언이 나올 당시의 메모, 녹음파일, 녹취록 등을 근거로 삼았다고 NYT는 전했습니다.