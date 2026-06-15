민주콩고 에볼라 확진자 700명↑…우간다는 열흘째 19명

▲ 아프리카 덮친 에볼라 공포

아프리카 콩고민주공화국에서 발병한 에볼라 확진자가 700명을 넘어섰습니다.민주콩고 언론공보부가 현지시간 14일 소셜미디어 엑스에 공개한 현황 자료상, 지난 12일 기준 민주콩고 에볼라 누적 확진자는 710명으로 전날보다 21명 늘었습니다.이 가운데 사망자는 149명으로 치사율은 21.0%를 기록하고 있습니다.현재까지 완치자는 35명입니다.확진자와 접촉한 이들에 대한 추적률은 60.5%로 집계됐습니다.민주콩고와 국경을 접한 우간다에서는 지난 5일 이후 열흘째 확진자 19명, 확진 사망자 2명에서 숫자가 바뀌지 않았다고 우간다 보건부가 밝혔습니다.확진자 가운데 14명은 민주콩고에서 온 이들로 우간다는 파악하고 있습니다.다이애나 애트윈 우간다 보건부 차관은 엑스에 "우간다에서 에볼라는 통제되고 있다"며 우간다를 상대로 일부 국가가 부과한 전면적 여행제한 조치에 대해 "불공정하다"고 비판했습니다.미국과 캐나다, 아랍에미리트(UAE)는 민주콩고와 우간다, 이들 두 나라와 국경을 접한 남수단에서 온 외국인의 입국을 금지하고 있습니다.특히 미국은 최근 유럽 국가들에도 이들 국가 체류자에 대한 여행 제한 조치를 도입해 달라고 요청했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)