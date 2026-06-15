이 대통령 "남은 4년 성패 달린 2년차…국회와 긴밀한 협력 중요"

▲ 이탈리아를 국빈방문 중인 이재명 대통령이 14일(현지시간) 로마의 한 호텔에서 화상으로 수석보좌관회의를 하고 있다.

이재명 대통령은 "앞으로 남은 4년의 성패가 이번 국정 2년 차에 달려있다고 해도 과언이 아니다"라며 참모들에게 속도감 있는 국정을 주문했습니다.이 대통령은 이날 화상으로 주재한 수석보좌관 회의에서 "국민주권 정부의 첫 1년이 내란의 혼란을 수습하고 전체 국정의 설계도를 그리는 시간이었다면, 이번 2년 차 국정은 핵심 과제들의 제도적 기반을 구축하는 데 목표를 둬야 한다"며 이같이 말했습니다.그러면서 "이를 위해서 무엇보다 국회와의 긴밀한 협력과 소통이 중요하다"며 "필요하다면 문턱이 닳을 정도로 여당과 야당을 찾아다니며 입법 속도전에 총력을 기울여야 된다"고 당부했습니다.이어 "정책 집행 속도 역시 빠르고 촘촘하게 이뤄질 수 있도록 만전을 기해야 한다"며 "주요 경제 지표들의 개선 움직임이 국민 삶의 질적인 변화, 현실적 변화로 이어질 수 있도록 모두 각자 자리에서 최선을 다해 달라"고 강조했습니다.이 대통령은 범정부적으로 청년 정책에 관심을 기울여야 한다고도 주문했습니다.1분기 명목 국내총생산(GDP) 성장률이 50년 만의 최고치인 10.5%를 기록하고 수출도 놀라운 성장세를 보이며 1인당 국민총소득(GNI)이 4만 달러에 근접할 수 있다는 관측 등을 소개한 뒤 "우리 경제에 새로운 기회의 창이 열리고 있는 것 같지만, 풀어야 할 숙제도 만만치 않다"고 지적했습니다.그러면서 "특히 청년들이 겪는 고용, 자산, 소득 양극화의 삼중고가 매우 심각하다"며 "이 문제를 조금이나마 완화할 수 있도록 전력을 다해야 한다"고 주문했습니다.이에 따라 "청년 정책 전담기구 설치 검토에 속도를 좀 내야 한다. 내년 예산안, 중장기 국가재정 사업 등에서도 청년정책을 최우선 순위로 고려해야 한다"고 지시했습니다.또 마치 환경영향평가를 하듯이 일자리, 창업, 주거, 교육, 복지 등 정책 전반에 대해 청년들의 삶에 미치는 영향을 계량하는 '청년 체감도 지수'와 같은 것을 개발해 보면 어떻겠냐는 제안도 내놓았습니다.이 밖에도 이 대통령은 국민 안전을 강조하며 "국정이라는 게 언제나 미래를 대비해야 한다. 아직 무더위나 장마가 본격화되지 않았다고 해도 무더위 관련 대책을 꼼꼼히 되짚어야 한다"고 당부했습니다.위험 시설에 대한 관리와 혹서기 국민 안전 대책, 방학에 따른 돌봄 공백 최소화 방안 등도 미리 살펴봐 달라고 주문했습니다.그러면서 "민생의 어려움을 선제적으로 살피는 적극적이고 능동적인 행정을 해 달라"며 "시키지 않더라도, 관련 제도나 전례가 없더라도 적극적으로 하는 자세가 필요하다"고 강조했습니다.이날 회의는 이 대통령의 유럽 순방 도중 화상으로 진행됐습니다.청와대에 따르면 대통령 순방 중 영상으로 하는 수석보좌관 회의는 사상 처음입니다.이 대통령은 회의를 시작하며 참모들을 향해 "우리가 국내에 없으니 좀 마음이 편하고 좋으냐"는 농담을 건네기도 했습니다.그러면서도 "모든 공직자는 몸이 어디에 있든 국민의 삶을 살피는 데 한 치의 빈틈도 있어서는 안 된다"고 당부했습니다.반환점을 돈 이번 순방의 성과에 대해서는 "현재까지 통상, 방위산업, 안보 등 여러 방면에서 상당한 수준의 호혜적 성과를 거뒀다"며 "급변하는 국제질서 속에 국익을 지키는 전략적 실용외교의 토대를 더 굳건히 다지겠다"고 밝혔습니다.(사진=연합뉴스)