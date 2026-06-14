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청와대, 북한 '한미 비핵화 원칙' 비난에 "국제사회 일관된 목표"

강민우 기자
작성 2026.06.14 22:52 조회수
청와대, 북한 '한미 비핵화 원칙' 비난에 "국제사회 일관된 목표"
▲ 청와대

청와대는 북한이 한미 양국의 최근 북한 비핵화 목표 재확인에 대해 반발하는 것에 대해 "한반도 비핵화는 다수의 안보리 결의로 확인된 국제사회의 일관된 목표"라고 밝혔습니다.

한미 양국은 지난 11일 서울에서 핵협의그룹(NCG) 제6차 회의를 열고 '북한의 비핵화에 대한 공동의 목표를 확인했다'는 내용을 명시한 공동언론성명을 발표했습니다.

그러자 북한 외무성 대변인은 조선중앙통신을 통해 "교전 상대방의 핵무장 해제를 운운하는 것이야말로 어불성설이며 공허한 망상"이라고 비난했습니다.

북한은 또, "미·일·한 3개국이 아무리 강변해도 핵보유국으로서의 조선민주주의인민공화국의 현 지위를 절대로 변경시키지 못할 것"이라며 "비핵화는 최종적으로 되돌릴 수 없이 종결된 사안"이라고 주장했습니다.

청와대 관계자는 오늘(14일), 이에 대해 "한미의 확장억제 협력은 국민의 생명과 안전을 보호하는 책임 있는 정부로서의 의무"라며, "이는 핵확산금지조역(NPT)를 포함한 국제 비확산 체제와 규범에도 전적으로 부합한다"고 선을 그었습니다.

그러면서, "정부는 평화공존과 공동 성장의 비전 아래 전쟁과 핵 없는 한반도를 실현해 나가기 위해 노력하고 있다"고 강조했습니다.
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