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[날씨] 다시 '30도' 더위…당분간 대체로 '맑음'

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작성 2026.06.14 20:43 조회수
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다시 30도 안팎의 더위가 찾아왔습니다.

오늘(14일) 서울의 낮 최고 기온 31도를 넘어가면서 8월 상순에 해당하는 기온이 나타났고요, 당분간은 평년 기온을 웃도는 더위가 계속 되겠습니다.

대기 상층에는 찬 공기가 머물다 보니 대기 불안정이 심합니다.

오늘 서쪽 곳곳에서는 한때 강한 소나기가 쏟아지며 호우특보가 내려지기도 했는데요.

오늘 늦은 밤까지 갑작스러운 소나기가 쏟아질 수 있겠습니다.

소나기가 내릴 때는 돌풍과 천둥 번개를 동반하겠고요, 또 우박이 떨어지는 곳도 있겠습니다.

내일은 남부 내륙 지역을 중심으로 소나기가 내릴 수 있다는 점 참고해 주셔야겠습니다.

그럼 위성 영상도 한번 살펴보겠습니다.

오늘은 일본 동쪽 해상에 위치한 고기압의 가장자리에 들면서 전국 하늘에 가끔 구름이 많았습니다.

내일은 서해상에서 동해상으로 이동하는 고기압의 가장자리에 들면서 전국 하늘 대체로 맑겠습니다.

새벽까지 제주 지역에는 5mm 안팎의 비가 내리겠고요, 출근길에는 서쪽 지역을 중심으로 짙은 안개 끼는 곳이 있겠습니다.

교통안전 유의해 주셔야겠습니다.

내일 아침 기온 한번 살펴보시면 서울이 19도, 대구는 17도에서 출발하겠고요, 낮 기온은 서울 32도 대구는 30도까지 오르겠습니다.

당분간 대체로 맑은 날이 많겠고요, 30도 안팎의 더위가 이어지겠습니다.

(안수진 기상캐스터)
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