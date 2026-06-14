잉글랜드 대표팀 장비 훔친 2인조 체포…최대 징역 7년

▲ 미국 캔자스시티 베이스 캠프에서 훈련 중인 잉글랜드 대표팀

2026 북중미 월드컵에 나선 잉글랜드 축구 대표팀의 훈련 장비를 훔친 남성 2명이 체포돼 기소됐습니다.AP통신은 오늘(14일) "미국 미주리주 잭슨 카운티 검찰이 샌안토니오 출신의 무스타파 살리과 에르판 카말을 장물 취득 혐의로 기소했다"라며 "해당 혐의는 최대 7년의 징역형을 받을 수 있는 중범죄로 보석금은 7만 5천 달러(약 1억 1천400만 원)로 책정됐다"고 전했습니다.미국 플로리다주 팜비치 가든스에서 사전 캠프를 차리고 대회를 준비해온 잉글랜드 대표팀은 베이스 캠프가 차려진 캔자스시티로 이동하기에 앞서 훈련에 필요한 장비와 선수들의 짐을 차량에 실어 먼저 보냈습니다.하지만 캔자스시티에서 짐을 내리는 과정에서 물품이 없어진 것을 확인한 뒤 신고했습니다.AP통신이 입수한 자료에 따르면 용의자들의 소지품에서 축구화 9켤레, 골키퍼 장갑, 월드컵 공인구, 훈련복 상·하의 여러 벌, 전자기기, 인형, 대표팀 선수들의 사인 유니폼, 99.99달러 상당의 나이키 에어 운동화 레고 세트 등이 발견됐습니다.도난당한 물품의 가치는 1만 8천 달러(약 2천700만 원)로 추산됐는데, 잉글랜드 대표팀의 월드컵 준비에 필수적인 장비는 포함되지 않은 것으로 전해졌습니다.잭슨 카운티 멜레사 존슨 검사장은 "월드컵 참가팀을 포함한 방문객을 대상으로 벌인 범죄 행위를 용납하지 않겠다"라며 "신속하게 수사를 진행한 캔자스시티 경찰과 검찰 관계자들에게 감사한다"고 전했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)