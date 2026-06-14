LIV에서 돌아온 장유빈, KPGA 클래식 우승…통산 4승

▲ 환하게 미소 짓는 장유빈

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지난해 한국 선수 최초로 LIV 골프에 진출했다가 올 시즌 국내 무대로 돌아온 장유빈이 한국프로골프(KPGA) 투어에서 1년 8개월 만에 우승 트로피를 들어 올리며 복귀 후 첫 승을 거뒀습니다.장유빈은 제주 서귀포시 사이프러스 골프 & 리조트에서 열린 한국프로골프(KPGA) 투어 KPGA 클래식 위드 아임비타 최종 라운드에서 이글 1개, 버디 4개, 보기 3개를 기록하며 10점을 따냈습니다.KPGA 클래식은 각 홀의 스코어에 따라 부여된 점수를 합산해 순위를 정하는 변형 스테이블포드 방식의 대회로 파는 0점, 버디는 2점, 이글은 5점, 앨버트로스는 8점을 주고, 보기는 -1점, 더블보기 이상은 모두 -3점으로 처리됩니다.최종 합계 49점을 쌓은 장유빈은 2위 박은신(45점)을 4점 차로 따돌리고 정상에 오르며 우승 상금 1억 4천만 원을 받았습니다.장유빈에게는 의미가 큰 우승입니다.2024년 KPGA 투어 대상과 상금왕을 차지한 장유빈은 지난해 한국 선수 최초로 LIV 골프에 진출했지만 높은 벽을 실감하고 올해 다시 국내 무대로 'U턴'했습니다.올 시즌 8번째 대회로 나선 KPGA 클래식에서 장유빈은 2라운드부터 선두로 나선 뒤 최종일까지 지켜내며 지난 2024년 백송홀딩스-아시아드CC 부산오픈 우승 이후 1년 8개월 만의 우승이자 개인 통산 4승째를 달성했습니다.(사진=PGA 제공, 연합뉴스)