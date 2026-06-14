장동혁 "이 대통령, 구구절절 옳은 말인데"…올라온 글

▲ 장동혁 국민의힘 대표

장동혁 국민의힘 대표는 이재명 대통령이 SNS를 통해 '대화와 소통', '포용과 통합' 등을 언급하며 '여당의 책무'를 강조한 데 대해 "여당이 바뀌길 원하면 먼저 본인부터 바꿔야 한다"고 비판했습니다.장 대표는 페이스북을 통해 "이재명이 '여당의 책무'에 대해 글을 올렸다. 구구절절 옳은 말이다. 단 한 줄 버릴 곳이 없다. 비꼬는 게 아니라 진심"이라며 이같이 밝혔습니다.그는 "문제는 그렇게 잘 아는 사람이 지금껏 어떻게 해왔냐는 것이다. 정작 자신이 지킨 건 하나라도 있나"라며 "사익이 아닌 대의에 대한 열정을 말한다. 1년 내내 본인 감옥 안 가겠다고 국가 사법체계를 다 무너뜨린 사람이 할 말은 아니다"라고 적었습니다.이어 "대통령과 여당은 한 몸이다. 본인의 책무는 내팽개치면서 여당의 책무를 아무리 이야기해봐야 달라질 건 없다"며 "재판 취소부터 깨끗하게 포기해 보라. 여당이 민생에 쓸 시간이 열 배는 늘어날 것"이라고 덧붙였습니다.장 대표는 투표용지 부족 사태에 대해서는 "이미 드러난 것만으로도 특검이 수사해야 할 이유가 차고 넘친다"며 "특검 거부는 '공범 자백'이다. 특검 거부가 정권 몰락의 트리거가 될 것"이라고 했습니다.