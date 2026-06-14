'재선거' 당론 못 정한 국힘…'세 갈래' 나뉜 당내 의견

▲ 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태로 촉발된 잠실 개표소 봉쇄 시위가 주말을 앞두고 12일 저녁 다시 규모를 커져 인파로 북적이고 있다.

국민의힘은 오늘(14일) 투표용지 부족 사태에 따른 6·3 지방선거 재선거 시행 요구를 두고 당내에서 다양한 의견이 나오고 있습니다.장동혁 대표를 비롯한 당권파는 전면적인 재선거 실시를 주장하는 가운데, 법조인 출신과 소장파를 중심으로는 선별적 재선거론이나 재선거 불가론이 제기되며 당내 의견이 세 갈래로 나뉜 양상입니다.전면 재선거에 가장 적극적인 인물은 장 대표와 신동욱, 김재원, 김민수, 조광환 최고위원 등 당권파입니다.장 대표는 오늘 페이스북을 통해 이재명 대통령을 향해 "당장 재선거를 외치는 청년과 시민들의 목소리부터 챙겨 듣길 바란다"고 촉구했습니다.앞서 어제는 김민석 국무총리와 더불어민주당 정청래 대표에게 전국 재선거 여부와 특검 출범 등을 논의하기 위한 공개 회동을 제안하기도 했습니다.현실적인 이유로 부분 재선거를 주장하는 목소리도 있습니다.나경원 의원을 비롯해 유상범, 김선교, 곽규택, 박충권, 주진우, 최수진 의원 등은 지난 12일 국회 기자회견에서 "선관위는 법원 판결 뒤에 숨지 말고 직권으로 부분 재선거를 결단하라"고 요구했습니다.주진우 의원은 언론 인터뷰에서 "국민적 합의가 있다면 공직선거법 개정을 통해 재선거를 추진하는 것도 가능하다"고 언급했습니다.재선거에 신중하거나 선관위 개혁에 무게를 두는 의원들도 있습니다.대안과미래 소속 김용태 의원은 오늘 페이스북에 "선관위 부패를 질타하지만 재선거에는 동의하지 않는 국민에 대해서는 어떻게 할 것인가"라고 물으며 "헌법과 법률을 무시하고 전면 재선거할 경우 전국적으로 참정권 침해에 대한 논쟁과 소송이 일어날 것"이라고 지적했습니다.한 재선 의원도 무조건적인 재선거에 부담감을 나타냈습니다.당내 의원들 사이에서는 재선거 대응을 두고 언쟁이 벌어지기도 했습니다.어제 김민전 의원이 당의 대응이 미약하다고 지적하며 참정권 침해 문제를 계엄에 비유하자, 권영진 의원이 부적절하다며 글을 내릴 것을 요구하는 일이 있었습니다.재선거에 대한 당의 공식 입장은 이번 주 중반 의원총회 등을 거치며 정리될 것으로 보입니다.당은 우선 국정조사특별위원회와 선관위 개혁 및 선거제도 혁신을 위한 TF 구성에 집중할 방침입니다.원내 핵심 관계자는 의원총회를 통해 방향성을 정할 필요가 있다고 설명했습니다.최보윤 수석대변인은 오늘 취재진에게 "일단 국조와 특검에 집중하고, 밝혀지는 부분에 따라 재선거 등도 충분히 논의할 수 있는 부분"이라면서도 "확정적으로 말할 상황은 아니다"라고 전했습니다.(사진=연합뉴스)