[자막뉴스] 앤트로픽 AI 최신 모델 외국인 접속 차단…아마존 제보가 계기

앤트로픽의 최신 인공지능 모델 '페이블5', '미토스5'에 대해 외국 기관, 개인이 접속할 수 없도록 수출 통제 지침을 발표한 미국 행정부, 이 조치의 배경이 아마존의 제보 때문이라는 외신 보도가 나왔습니다.



미국 월스트리트 저널은 앤디 재시 아마존 최고 경영자가 앤트로픽의 '페이블5' 모델이 사이버 공격에 활용될 수 있다는 사실을 미국 정부 관계자에게 알렸고, 이후 미국 정부가 차단 지침을 내렸다고 보도했습니다.



페이블5는 사이버 보안이나 생화학 무기 등에 악용될 수 있는 명령은 차단하도록 설계됐지만, 아마존 연구원들은 일련의 명령어를 입력하는 방식으로 우회하는 데에 성공한 것으로 알려졌습니다.



이후 미 정부 측 인사들이 아마존의 주장을 검증한 뒤, 외국 정부와 기업 등이 접근할 수 없게 해야 한다는 결론을 내렸다는 겁니다.



백악관 고위 관계자는 트럼프 대통령이 이 같은 통제 조치를 최종 승인했다고 밝혔습니다.



아마존은 2023년부터 앤트로픽에 130억 달러를 투자하고 있는데, 향후 200억 달러의 추가 투자도 약속한 상태입니다.



아마존은 이와 동시에 올해 들어 오픈 AI에도 최대 500억 달러의 투자를 약정하기도 했습니다.



아마존 측은 정부가 잠재적 보안 위험에 대해 자사의 자문을 구하는 것은 드문 일이 아니라면서도, 구체적인 내용은 공유할 수 없다고 밝혔습니다.



이와 관련해 월스트리트 저널은 소송전을 벌이고 있는 앤트로픽과 국방부 등 미 행정부 간 갈등이 이번 조치에 영향을 줬을 가능성이 있다고 짚었습니다.



반면 백악관 고위 관계자는 이번 조치가 모델 안전성과 관련한 것이며, 국방부는 크게 관여하지 않았다고 말했습니다.



앤트로픽은 "페이블5를 우회할 수 있다는 주장은 오해"라면서 서비스 복구를 위해 노력하겠다고 밝혔습니다.



또 이번 조치가 오픈 AI등 다른 기업으로 확대되지는 않을 것으로 알려졌습니다.



(취재 : 소환욱, 편집 : 나홍희, 디자인 : 이정주, 제작 : 디지털뉴스부)