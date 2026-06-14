미국서 살인 2건 저지른 한국인, 8년 만에 체포돼 미국으로 인도

▲위 사진은 기사 내용과 관련이 없습니다.
미국에서 두 건의 살인 사건을 저지르고 해외로 도주했던 한국 국적자가 8년 만에 체포돼 미국으로 인도됐습니다.
미국 FBI와 캘리포니아주 샌타클래라 카운티·오렌지 카운티 검찰, 경찰 등은 2016년과 2018년 두 차례 살인을 저지른 혐의를 받는 한국 국적자 31살 김명진 씨를 라오스에서 체포해 미국으로 인도했다고 밝혔습니다.
김 씨는 2016년 6월 27일 캘리포니아주 새너제이에서 한 남성에 대한 살인을 의뢰 한 혐의를 받고 있습니다.
당시 그의 의뢰를 받은 청부살인범은 원래 표적이 아닌 엉뚱한 사람에 총격을 가해 숨지게 했습니다.
그는 또 2018년 9월 5일에는 캘리포니아주 웨스트민스터에서 돈 문제로 다투던 친구 크 리스토퍼 김을 총으로 살해한 혐의도 받고 있습니다.
그는 이후 해외로 도피했으나 라오스에 체류 중이던 최근 여행 서류를 문의하러 미국 대사관을 방문했다가 덜미를 잡혔습니다.
미국과 라오스 사이에는 범죄인 인도 조약이 체결돼 있지 않지만, 미 국무부와 FBI 등은 라오스 정부와 협력해 김씨의 신병을 확보했습니다.
이번 사례는 미국 수배자가 라오스에서 미국으로 범죄인 인도된 첫 사례라고 당국은 설명했습니다.
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