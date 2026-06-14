미국서 살인 2건 저지른 한국인, 8년 만에 체포돼 미국으로 인도

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미국에서 두 건의 살인 사건을 저지르고 해외로 도주했던 한국 국적자가 8년 만에 체포돼 미국으로 인도됐습니다.미국 FBI와 캘리포니아주 샌타클래라 카운티·오렌지 카운티 검찰, 경찰 등은 2016년과 2018년 두 차례 살인을 저지른 혐의를 받는 한국 국적자 31살 김명진 씨를 라오스에서 체포해 미국으로 인도했다고 밝혔습니다.김 씨는 2016년 6월 27일 캘리포니아주 새너제이에서 한 남성에 대한 살인을 의뢰 한 혐의를 받고 있습니다.당시 그의 의뢰를 받은 청부살인범은 원래 표적이 아닌 엉뚱한 사람에 총격을 가해 숨지게 했습니다.그는 또 2018년 9월 5일에는 캘리포니아주 웨스트민스터에서 돈 문제로 다투던 친구 크 리스토퍼 김을 총으로 살해한 혐의도 받고 있습니다.그는 이후 해외로 도피했으나 라오스에 체류 중이던 최근 여행 서류를 문의하러 미국 대사관을 방문했다가 덜미를 잡혔습니다.미국과 라오스 사이에는 범죄인 인도 조약이 체결돼 있지 않지만, 미 국무부와 FBI 등은 라오스 정부와 협력해 김씨의 신병을 확보했습니다.이번 사례는 미국 수배자가 라오스에서 미국으로 범죄인 인도된 첫 사례라고 당국은 설명했습니다.