"미국, 유럽 배치 전투기 3분의 1 철수 방침"…나토 방위 공백 우려

▲ 미군 F-16 전투기

미국이 북대서양조약기구(NATO·나토) 작전 지원을 위해 유럽에 배치한 전투기와 군함 등을 대폭 감축할 계획을 세우고 있다고 미 일간 뉴욕타임스(NYT)가 13일(현지시간) 보도했습니다.NYT가 인용한 유럽 고위 당국자들에 따르면 미국의 이러한 방침은 이달 초 문서를 통해 유럽 동맹국들에 전달됐습니다.NYT가 일부 확인한 이 문서에는 미국이 유럽에 배치된 F-16 및 F-15E 전투기를 기존 약 150대에서 100대로, 해상 정찰기를 26대에서 15대로 각각 감축하고, 공중급유기 8대는 전량 철수한다는 내용이 담겼습니다.해군 자산 중에서는 미사일 탑재 잠수함 1척과 항공함대 1척, 항공모함 임무에 합류하는 군함 여러 척과 수십 대의 전투기를 재배치한다는 계획입니다.아울러 기존에 유럽 방어를 위해 배치된 2개 폭격기 전단 중 1개 전단을 재배치하는 계획도 포함됐습니다.미 국방부는 감축 일정을 아직 공식적으로 밝히지 않았지만, NYT가 인용한 당국자들은 이 같은 계획이 이른 시일 내에 발효될 것임을 시사했습니다.이는 지난 80여 년간 미국이 유럽에 제공해온 보호막을 축소하려는 움직임을 가속하는 조치라고 NYT는 설명했습니다.최근 미 유럽사령부도 나토 동맹국들에 미군 자산 감축에 따른 공백을 자체적으로 메우라고 통보했다고 발표한 바 있습니다.알렉서스 그린케위치 미 유럽사령관 겸 나토 유럽군 최고사령관은 지난 3일 성명에서 "나토 전력 모델(NFM· NATO Force Model)에 건강하지 않은 상호의존이 계속돼왔다"며 결정 배경을 설명했습니다.그는 유럽 국가들과 캐나다가 나토의 방위 계획에 필요한 유·무인 군용기와 군함의 수를 신속하게 늘리기를 기대한다고 밝혔습니다.도널드 트럼프 미국 대통령은 나토가 미국의 군사력에 기대어 안보에 무임 승차한다면서, 유럽이 미국의 지원 없이도 스스로 방어하기 위해 더 많은 일을 해야 한다고 요구해왔습니다.그동안 트럼프 행정부는 유럽 개별 국가에서의 소규모 철수 방침만 발표했었는데, 유럽 전역에 대한 지원을 전면적으로 축소하는 내용을 담은 이번 계획은 차원이 다른 조치로 받아들여집니다.미군 자산의 갑작스러운 축소는 러시아 잠수함을 감시하거나 유사시 러시아 영토 깊숙이 토마호크 등 장거리 미사일을 발사해야 하는 나토의 군사력에 영향을 미친다고 NYT는 지적했습니다.유럽도 비슷한 미사일 발사 능력을 갖추고는 있지만, 미국이 미사일을 운용할 때 러시아를 상대로 더 큰 억지력을 발휘한다고 전문가들은 진단합니다.싱크탱크 유럽연합안보연구소(EUISS)의 주세페 스파타포라 연구원은 미국의 유럽 내 군사 자산 감축 조치에 대해 "개별적으로는 대처할 수 있어도 합쳐지면 중대한 태세 변화를 의미하며, 전방위적으로 유럽의 억지력 준비 태세에 도전 과제를 제기한다"고 말했습니다.(사진=미군 중부사령부 제공, 연합뉴스)