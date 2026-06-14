트럼프 이름 떼어낸 케네디센터…작업 장면 생중계

▲ 도널드 트럼프 대통령의 이름을 철거한 뒤 건물 외벽에 차단막을 설치한 케네디센터.

미국의 수도 워싱턴DC에서 공연예술의 산실 역할을 해온 케네디센터가 건물에서 도널드 트럼프 대통령의 이름을 철거했습니다.13일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ) 등 미국 언론에 따르면 케네디센터는 이날 건물 외벽에 설치된 트럼프 대통령의 이름을 떼어내고, 웹사이트에서도 명칭을 삭제했습니다.앞서 트럼프 대통령이 의장을 맡은 케네디센터 이사회는 지난해 존 F.케네디 전 대통령의 이름 앞에 트럼프 대통령의 이름을 추가하는 방안을 의결했습니다.그러나 민주당 소속 연방하원 의원이 이 같은 조치에 반발해 소송을 제기했습니다.케네디센터 이사회는 '트럼프 케네디 센터'라는 새 명칭이 단순한 별칭에 불과하다고 항변했지만, 워싱턴DC 연방지방법원은 이사회의 조치에 제동을 걸었습니다.크리스토퍼 쿠퍼 판사는 "케네디센터 명칭을 변경할 권한은 의회에만 있다"며 건물뿐 아니라 웹사이트와 각종 표지판에서도 트럼프 대통령의 이름을 제거하라고 명령했습니다.케네디센터 측은 철거 시한 직전까지 항소를 통해 판결 집행을 중단하려 했지만 법원은 이를 기각했습니다.이에 따라 케네디센터가 고용한 작업자들은 밤새 건물 외벽에 설치된 글자를 철거했습니다.현장에는 수백 명의 시민이 몰려 철거 작업을 지켜봤고, 일부는 "철거하라"는 구호를 외치기도 했습니다.작업 과정은 인터넷 생중계를 통해서도 공개됐습니다.케네디센터는 1963년 케네디 전 대통령이 암살당한 직후 연방 의회가 추모의 뜻을 담아 법안을 통과시키고 린든 존슨 당시 대통령이 서명하면서 설립됐습니다.개명 전까지 정식 명칭은 '존 F.케네디 공연예술 센터'였습니다.케네디센터의 이사회 구성원은 상당수가 현직 대통령이 임명하지만, 전통적으로 여야가 균형을 이뤘습니다.그러나 진보 진영에 대한 '문화전쟁'에 나선 트럼프 대통령은 지난해 취임 직후 전임자인 조 바이든 전 대통령이 임명한 18명의 이사를 물갈이하고 자신이 이사회 의장을 맡았습니다.(사진=AP, 연합뉴스)