미국, 이란 선수단 관계자 4명만 입국 허용

▲ 멕시코 티후아나 공항에 도착한 이란 축구 대표 선수들

미국이 2026 북중미 월드컵 축구대회에 출전하는 이란 대표팀 관계자 4명에게만 입국 비자를 승인했습니다.영국 공영방송 BBC는 미국 입국 비자 승인이 거절된 이란 선수단 관계자 15명 중 10명이 전지 훈련지인 멕시코 도착 후 다시 신규 비자 신청서를 작성했고, 이 중 이란축구협회 국제부서 인력 2명과 전력분석원 1명 등 4명만 입국을 승인받았다고 오늘(14일) 전했습니다.메흐디 타즈 이란축구협회장을 포함해 신규 비자 신청서를 제출한 6명은 모두 거부당했고, 미디어 담당관 1명은 아예 재신청하지 않았습니다.이란과 전쟁 중인 미국은 대회에 출전한 이란 대표팀 선수들에게만 자국 입국을 허용하고 선수단 핵심 인원에겐 비자를 내주지 않아 비판을 자초했습니다.G조에 속한 이란은 16일 뉴질랜드와 22일 벨기에(이상 로스엔젤레스), 27일 이집트(시애틀) 조별리그 세 경기를 모두 미국에서 치릅니다.애초 미국 애리조나주 투손에 베이스캠프를 차릴 예정이던 이란은 미국과 전쟁 여파로 미국 캘리포니아주와 가까운 멕시코 티후아나에서 전지훈련을 해왔습니다.게다가 미국의 엄격한 체류 제한 조처에 따라 이란 선수단은 경기만 미국에서 치르고 직후 다시 티후아나로 돌아왔다가 다시 미국으로 넘어가는 일을 반복해야 합니다.미국은 이란 대표팀 관계자뿐만 아니라 '테러 조직 구성원으로 의심되는 인물과 연관성이 있다'는 이유로 소말리아 축구 심판 오마르 아르탄의 자국 입국도 불허했습니다.축구 관계자들이 번번이 미국 땅을 밟지 못하는 상황에서 대회를 주관하는 국제축구연맹(FIFA)은 사실상 손을 놨습니다.제프 블라터 전 FIFA 회장은 사회관계망서비스(SNS) 계정에서 "월드컵은 출전국의 안전과 본선 출전팀과 관계자, 심판의 제한 없는 입국이라는 두 가지 기본 원칙을 반드시 보장해야 한다"며 "아르탄 심판의 사례는 그런 FIFA의 의무에 반하는 것으로, FIFA는 축구의 보편성을 절대 훼손해서는 안 된다"고 강조했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)