다저스 야마모토, 유격수 베츠 실책으로 퍼펙트 무산

▲ 야마모토 요시노부

미국프로야구 메이저리그(MLB) 로스앤젤레스 다저스의 일본인 투수 야마모토 요시노부가 경기 막판 대기록을 차례로 놓쳤습니다.야마모토는 오늘(14일) 미국 일리노이주 시카고 레이트 필드에서 벌어진 시카고 화이트삭스와의 방문 경기에 선발 등판해 8⅓이닝 동안 1점만 주는 완벽한 투구로 시즌 7승(4패)째를 올렸습니다.경기 시작과 함께 안타, 볼넷을 하나도 주지 않고 23명의 타자를 완벽하게 봉쇄해 퍼펙트 행진을 벌이던 야마모토는 8회 투아웃 후 유격수 무키 베츠의 실책으로 맥이 확 풀렸습니다.평범한 땅볼이 베츠의 글러브에 맞고 2루 쪽으로 튀었습니다.마침 백업에 들어간 2루수 산티아고 에스피날 쪽으로 공이 굴절됐지만, 에스피날마저 공을 제대로 못 잡았습니다.베츠의 포구 실책으로 기록됐습니다.이날 처음으로 주자를 누상에 내보내 퍼펙트 행진을 마감한 뒤에도 야마모토는 흔들리지 않고 후속 타자를 땅볼로 요리해 이젠 안타를 허용하지 않는 자신의 빅리그 첫 '노히터'(노히트 노런)를 바라보고 9회에도 마운드에 섰습니다.그러나 첫 타자 트리스탄 피터스에게 이날 유일한 안타인 우월 솔로 홈런을 맞고 노히트마저 날렸습니다.야마모토는 다음 타자를 외야 뜬공으로 잡고서 마운드를 알렉스 베시아에게 넘겼습니다.일본프로야구에서 두 차례 노히터를 달성한 야마모토는 지난해에는 볼티모어 오리올스와의 경기에서 9회 투아웃 후 홈런을 맞아 노히터 직전에서 주저앉았습니다.대신 야마모토는 직전 로스앤젤레스 에인절스와의 경기에서 22타자 연속 범타를 포함해 45타자 연속 범타로 이 부문 역대 2위 타이기록을 세웠습니다.1위 기록은 2014년 전 샌프란시스코 자이언츠의 유스메이로 페티트가 세운 46타자 연속 범탑니다.오타니 쇼헤이의 시즌 14호 홈런(솔로) 등을 앞세워 다저스는 7대 1로 완승했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)