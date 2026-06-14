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[자막뉴스] 월드컵 경기장 한국인 뒤에서 '눈 찢기'…"멕시코 토목공학회장?" 신상 털리자 '일파만파'

정경윤 기자
작성 2026.06.14 11:36 조회수
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지난 12일 멕시코 과달라하라의 경기장에서 열린 북중미월드컵 한국과 체코의 1차전, 한 유튜버가 게시한 영상입니다.

경기장 분위기를 전하는 모습 뒤로 한 남성이 카메라를 바라보며 양쪽 손가락을 눈 옆에 대고 눈을 찢는 동작을 하는 모습이 담겼습니다.

동양인의 외모를 비하할 때 사용되는 대표적인 인종차별 행위입니다.

"내가 예민한 건가?"라는 제목으로 올라온 이 영상이 온라인에서 확산하면서, "명백한 인종차별"이라는 비판이 거세게 일었습니다.

해당 영상이 멕시코에서도 큰 논란이 되자, 현지 언론들은 해당 남성이 멕시코 할리스코주 토목공학회장인 울리세스 페르난도 베르날 미라몬테스라고 특정해 보도했습니다.

지역 학술행사와 공공 포럼 등에도 참여해 온 인물이라고 지적하면서 이번 행위를 강하게 비판했습니다.

멕시코 네티즌들도 "같은 멕시코인으로서 부끄럽다", "책임져야 한다"는 반응이 잇따랐고, 일부는 회장직 사퇴를 요구하기도 했습니다.

서경덕 성신여대 교수는 자신의 소셜미디어를 통해 미라몬테스의 공개 사과를 요구하며, 국제축구연맹도 주의를 기울어야 한다고 강조했습니다.

(취재 정경윤 / 영상편집 나홍희 / 디자인 이정주 / 화면출처 이노냥 인스타그램 / 제작 디지털뉴스부)
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