뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

한국인 뒤에서 '눈 찢기'…체코전서 포착된 멕시코 남성

정경윤 기자
작성 2026.06.14 09:46 조회수
한국인 뒤에서 '눈 찢기'…체코전서 포착된 멕시코 남성
▲ 멕시코 남성이 양손 검지로 눈을 찢는 모습

서경덕 교수가 2026 북중미 월드컵 예선 경기장에서 발생한 한 멕시코 축구 팬의 인종차별 행위를 비판하며 공개 사과를 촉구했습니다.

서 교수는 소셜미디어를 통해 "많은 누리꾼의 제보로 알게 됐다"며 최근 한국과 체코의 월드컵 예선 경기장에서 촬영된 영상 속 인종차별 논란을 소개했습니다.

한국인 유튜버가 경기장에서 촬영한 셀카 영상에서 뒷좌석에 앉은 한 멕시코 남성이 양손 검지로 눈을 찢는 제스처를 하는 모습이 담겼는데, 서 교수는 "손가락으로 눈을 찢는 행위는 아시아인을 비하할 때 사용돼 온 대표적인 인종차별 행위"라고 지적했습니다.

이번 사건은 멕시코 현지 매체에서도 보도됐습니다.

멕시코 매체는 해당 남성을 할리스코주 토목공학회장 울리세스 페르난도 베르날 미라몬테스로 특정해 보도하며 이번 행동을 강하게 비판했습니다.

서 교수는 "지구촌이 하나 되는 월드컵 현장에서 이런 일이 발생하는 건 있을 수 없다"며 "미라몬테스는 공개적으로 사과해야 하며, 국제축구연맹(FIFA)도 반복되지 않도록 주의를 기울여야 한다"고 강조했습니다.

(사진=서경덕 교수 SNS 캡처, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
글로벌은 SBS
정경윤 기자 사진
정경윤 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지