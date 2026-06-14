한국인 뒤에서 '눈 찢기'…체코전서 포착된 멕시코 남성

▲ 멕시코 남성이 양손 검지로 눈을 찢는 모습
서경덕 교수가 2026 북중미 월드컵 예선 경기장에서 발생한 한 멕시코 축구 팬의 인종차별 행위를 비판하며 공개 사과를 촉구했습니다.
서 교수는 소셜미디어를 통해 "많은 누리꾼의 제보로 알게 됐다"며 최근 한국과 체코의 월드컵 예선 경기장에서 촬영된 영상 속 인종차별 논란을 소개했습니다.
한국인 유튜버가 경기장에서 촬영한 셀카 영상에서 뒷좌석에 앉은 한 멕시코 남성이 양손 검지로 눈을 찢는 제스처를 하는 모습이 담겼는데, 서 교수는 "손가락으로 눈을 찢는 행위는 아시아인을 비하할 때 사용돼 온 대표적인 인종차별 행위"라고 지적했습니다.
이번 사건은 멕시코 현지 매체에서도 보도됐습니다.
멕시코 매체는 해당 남성을 할리스코주 토목공학회장 울리세스 페르난도 베르날 미라몬테스로 특정해 보도하며 이번 행동을 강하게 비판했습니다.
서 교수는 "지구촌이 하나 되는 월드컵 현장에서 이런 일이 발생하는 건 있을 수 없다"며 "미라몬테스는 공개적으로 사과해야 하며, 국제축구연맹(FIFA)도 반복되지 않도록 주의를 기울여야 한다"고 강조했습니다.
(사진=서경덕 교수 SNS 캡처, 연합뉴스)
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