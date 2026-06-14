한국인 뒤에서 '눈 찢기'…체코전서 포착된 멕시코 남성

▲ 멕시코 남성이 양손 검지로 눈을 찢는 모습

서경덕 교수가 2026 북중미 월드컵 예선 경기장에서 발생한 한 멕시코 축구 팬의 인종차별 행위를 비판하며 공개 사과를 촉구했습니다.서 교수는 소셜미디어를 통해 "많은 누리꾼의 제보로 알게 됐다"며 최근 한국과 체코의 월드컵 예선 경기장에서 촬영된 영상 속 인종차별 논란을 소개했습니다.한국인 유튜버가 경기장에서 촬영한 셀카 영상에서 뒷좌석에 앉은 한 멕시코 남성이 양손 검지로 눈을 찢는 제스처를 하는 모습이 담겼는데, 서 교수는 "손가락으로 눈을 찢는 행위는 아시아인을 비하할 때 사용돼 온 대표적인 인종차별 행위"라고 지적했습니다.이번 사건은 멕시코 현지 매체에서도 보도됐습니다.멕시코 매체는 해당 남성을 할리스코주 토목공학회장 울리세스 페르난도 베르날 미라몬테스로 특정해 보도하며 이번 행동을 강하게 비판했습니다.서 교수는 "지구촌이 하나 되는 월드컵 현장에서 이런 일이 발생하는 건 있을 수 없다"며 "미라몬테스는 공개적으로 사과해야 하며, 국제축구연맹(FIFA)도 반복되지 않도록 주의를 기울여야 한다"고 강조했습니다.(사진=서경덕 교수 SNS 캡처, 연합뉴스)