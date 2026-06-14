AI도 허가받아야 쓴다…'미토스'가 연 접근권 시대

▲ 앤트로픽

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최근 인공지능(AI) 기업 앤트로픽이 최상위급 AI 모델을 일반용과 보안 특화용으로 구분해 출시하면서 AI 접근권의 선별화가 본격화하고 있습니다.여기에 미국 행정부까지 나서 외국 국적자의 해당 모델 접속을 전면 차단하면서, 최첨단 AI를 둘러싼 접근권 논쟁은 기업 차원을 넘어 국가 간 수출 통제 문제로까지 번지는 양상입니다.보안상 불가피한 조치라는 평가도 있지만, 최첨단 AI가 누구에게나 동일하게 제공되는 시대가 끝나가고 있음을 보여주는 상징적 사례라는 해석도 나옵니다.성능이 높고 영향력이 큰 AI일수록 검증된 기관과 조직에 우선 제공되는 구조가 형성되면서, 향후 AI 경쟁 구도 역시 '누가 더 뛰어난 AI를 만들었는가'에서 '누가 그 AI를 활용할 수 있는가'로 이동할 수 있다는 전망이 제기됩니다.앤트로픽은 지난 9일(현지시간) 최상위급 미토스 계열 모델을 일반 이용자용으로 조정한 '클로드 페이블5'와 보안 특화 모델인 '클로드 미토스5'를 동시에 공개했습니다.두 모델은 동일한 기반 기술을 사용하지만 접근 범위와 활용 수준에서 차이가 있습니다.페이블5는 사이버보안이나 생물무기 관련 민감한 질의가 입력되면 하위 모델인 '오퍼스4.8'이 대신 응답하도록 설계됐습니다.앤트로픽은 이러한 안전장치가 전체 사용 사례의 5% 미만에서만 작동한다고 설명했습니다.반면 제한이 없는 미토스5는 소수 보안 협의체 '프로젝트 글래스윙'을 통해 검증된 기관에만 제공됩니다.한국에서는 삼성전자와 SK하이닉스, SK텔레콤, 한국인터넷진흥원(KISA) 등이 이번 프로그램 확대 과정에서 접근 권한을 확보할 것으로 알려졌습니다.다만 페이블5는 출시 직후부터 과도한 제한 논란에 휩싸였습니다.월스트리트저널(WSJ)에 따르면 수학·생물학·화학 등 기초 과학 분야 질문까지 차단됐다는 사례가 잇따랐고, 한 면역학자는 기존 대화에 생물학 관련 내용이 포함됐다는 이유만으로 인사말조차 입력할 수 없었다고 공개했습니다.결국 앤트로픽은 "잘못된 절충을 했고 적절한 균형을 맞추지 못했다"며 사과했습니다.여기에 12일(현지시간)에는 미국 행정부가 국가 안보를 이유로 외국 국적자의 페이블5·미토스5 접속을 전면 금지하는 수출 통제 지침을 발표했습니다.미국 내에 체류 중인 외국인은 물론 앤트로픽의 외국인 직원들도 제한 대상에 포함됐고, 앤트로픽은 규정 준수를 위해 모든 고객에 대한 해당 서비스를 즉시 중단했습니다.이번 조치는 앤트로픽 스스로 설정한 접근권 선별화의 경계를, 국가 권력이 더 강하게 재획정한 것으로 볼 수 있습니다.기업이 안전장치를 설계하고 검증 기관을 선별해 제공하는 방식과는 별개로, 정부가 국적을 기준으로 접근 자체를 차단하는 새로운 층위의 통제가 작동하기 시작한 것입니다.AI 접근권을 제도적으로 구분하려는 움직임도 본격화하고 있습니다.다리오 아모데이 앤트로픽 최고경영자(CEO)는 최근 공개한 에세이에서 미 의회가 최상위 AI 모델에 대한 독립적 안전성 테스트를 의무화해야 한다고 주장했습니다.아울러 미국 연방항공청(FAA)과 유사한 형태의 AI 감독기관 설립 필요성도 제기했습니다.이는 그동안 주요 빅테크 기업들이 기술 혁신을 저해한다며 규제 완화를 요구해온 것과는 상반된 행보입니다.AI 개발 기업 스스로 강력한 사전 검증 체계를 요구하고 나선 것입니다.실제 미국 정부는 일정 수준 이상의 컴퓨팅 자원을 사용해 개발된 초거대 AI 모델에 대해 학습 결과를 정부에 의무적으로 보고하도록 하는 가드레일을 신설한 상태입니다.배경에는 AI 모델의 잠재적 위험성에 대한 우려가 자리합니다.아모데이 CEO는 미토스 공개를 미뤄온 이유와 관련해 "초기 사용 기업들 가운데는 '이건 초강력 무기다. 사용하려면 총기 허가증이 필요할 정도'라고 말한 곳도 있었다"고 밝혔습니다.앤트로픽은 또 "향후 6~12개월 안에 다른 AI 기업들도 미토스급 성능을 확보할 것"이라며 "일부 기업은 충분한 안전장치 없이 공개할 수 있다"고 경고했습니다.특정 기업의 선택을 넘어 산업 전반이 접근 통제와 안전성 검증 체계로 이동할 가능성을 시사한 것입니다.다만 규제의 방향과 수위를 두고는 기업과 정부 사이에 온도 차가 드러나고 있습니다.앤트로픽은 이번 수출 통제 조치에 대해 "오해로 인한 문제"라는 입장을 밝혔습니다.규제의 필요성 자체는 인정하되 이번 조치의 방식은 받아들이기 어렵다는 것입니다.정부가 페이블5의 안전장치를 이용자들이 이른바 '탈옥'으로 우회할 수 있다고 보고 있는 것 같다고 추정하며, "정부가 투명하고 공정하며 기술적 사실에 근거한 법적 절차를 통해 안전하지 않은 AI 배포를 차단할 권한을 가져야 한다고 보지만, 이번 조치는 그러한 원칙에 부합하지 않는다"고 지적했습니다.AI 접근권이 세분화될수록 기술 격차 역시 더욱 뚜렷해질 수 있다는 전망이 나옵니다.AI 개발사의 가격 정책에 따른 이른바 'AI 디바이드(AI Divide)' 현상은 이미 현실화하고 있습니다.최근 최항섭 국민대 사회학과 교수가 '2024년 인터넷 이용 실태조사'를 분석한 결과에 따르면 월 가구소득 500만원 이상 계층의 생성형 AI 이용률은 38.7%로, 월소득 200만원 미만 계층(12.1%)보다 3.2배 높았습니다.학력별로도 대졸 이상 계층(44.0%)이 초졸 이하(20.1%)의 2배 이상이었습니다.앞으로 최상위 AI 접근권을 가르는 핵심 기준은 단순한 비용이 아니라 보안 역량이 될 가능성이 큽니다.실제로 글래스윙 초기 참여 기관 약 50곳이 미토스를 활용해 보안 점검을 실시한 결과, 불과 수 주 만에 심각도 '높음' 또는 '치명적' 등급의 보안 결함 1만 건 이상이 발견된 것으로 전해졌습니다.그러나 글래스윙처럼 검증된 기관에만 미토스5를 제공한다는 것은 충분한 보안 체계와 대응 역량을 갖추지 못한 조직이 최첨단 AI 활용 경쟁에서도 불리한 위치에 놓일 수 있음을 의미합니다.실제 가트너의 최신 보고서에 따르면 연매출 5천만달러 이상 기업의 보안·인프라 의사결정자 286명을 대상으로 설문조사를 실시한 결과, 2024년 기준 보안 아키텍트 가운데 기업 아키텍처(EA) 조직에 보고 체계를 둔 비율은 10% 미만이었으며, 17%의 기업은 전담 보안 아키텍처 조직 자체가 없는 것으로 나타났습니다.향후 최상위 AI 모델에 대한 접근 권한이 보안 검증 여부나 계약 관계 등에 따라 결정되는 구조가 자리 잡을 경우, AI 공급 기업이 행사하는 영향력은 지금보다 훨씬 커질 수 있다는 분석도 나옵니다.이 같은 위기감은 기업을 넘어 국가 차원의 AI 자립 경쟁도 자극하고 있습니다.외산 AI 의존도를 낮추고 국가 안보·국방·공공 영역에서는 자국 AI 역량을 확보해야 한다는 인식이 확산하는 것입니다.한국 역시 예외가 아닙니다.정부는 '독자 AI 파운데이션 모델(독파모)' 사업을 중심으로 대규모언어모델(LLM)과 AI 반도체, 피지컬 AI, AI 인프라 등 생태계 전반의 국산화와 자립 역량 확보를 추진하고 있습니다.AI 업계 한 관계자는 "최상위 AI는 단순한 기술이 아니라 국가와 기업의 경쟁력을 좌우하는 핵심 인프라로 성격이 바뀌고 있다"며 "앞으로는 누가 더 좋은 AI를 만들었느냐보다, 누가 그 AI에 접근할 수 있느냐가 더 중요한 시대가 될 것"이라고 말했습니다.