은행 예금금리 다시 3%대 진입…기업 여윳돈 유치 분주

▲ 자료화면

기준금리 인상 전망에 시장금리가 상승하면서 주요 시중은행 정기예금 금리도 3%대로 올라서고 있습니다.반도체 수출 호조로 기업 대기성 자금이 불어난 데다 증시 호황에 따른 머니무브로 예금 이탈 우려도 커지자 은행들은 고금리 예금으로 자금 붙잡기에 애쓰는 모습입니다.은행연합회 소비자포털에 따르면, 지난 12일 기준 5대 은행(KB국민·신한·하나·우리·NH농협)의 대표 정기예금 상품 최고 금리(1년 만기 기준)는 연 2.90∼3.00% 수준입니다.한 달 전보다 상단이 0.05%포인트(p) 높아졌습니다.신한은행의 '신한My플러스 정기예금'의 최고 금리가 3.00%로 가장 높았고, NH농협은행의 'NH올원e예금'이 2.95%, KB국민은행의 'KB Star 정기예금', 하나은행의 '하나의정기예금', 우리은행의 'WON플러스예금'이 각 2.90%였습니다.최고 금리는 각 은행의 예금 기본금리에 우대금리 등이 더해진 것으로, 실제 금융 소비자에게 적용되는 금리에 가깝습니다.앞으로 3%대 최고 금리를 제시하는 정기예금 상품도 점차 늘어날 것으로 보입니다.한국은행 경제통계시스템에 따르면, 올해 4월 예금은행 정기예금(1년 만기) 가중평균 금리는 연 3.04%로, 작년 1월(3.06%) 이후 1년 3개월 만에 다시 3%대로 올라섰습니다.이미 일부 시중은행과 지방은행은 3% 중반대 최고 금리를 제공하기도 합니다.SC제일은행의 'e-그린세이브예금'(최고 연 3.65%), 전북은행의 'JB 123 정기예금'(3.70%), 광주은행의 '굿스타트예금'(3.67%) 등이 대표적입니다.이런 변화는 기준금리 인상 전망에 따른 시장금리 상승을 반영한 결과로 풀이됩니다.금융투자협회 채권정보센터에 따르면, 은행채 1년물 금리는 지난달 13일 3.221%에서 이달 12일 3.585%로 0.364%p 상승했습니다.같은 기간 은행채 5년물 금리도 4.137%에서 4.269%로 0.132%p 올랐습니다.시장금리 상승은 대출금리에도 반영되고 있습니다.5대 은행의 지난 12일 기준 주택담보대출 혼합형(고정) 금리(은행채 5년물 기준)는 연 4.46~7.49%로 상단 기준 7.5%에 육박했습니다.신용대출 금리도 연 4.39~6.05%(1등급·1년 만기 기준)로 상단 기준 6%를 넘어섰습니다.이런 가운데 역대급 수출 호조로 넘치는 기업 여윳돈을 정기예금으로 유치하려는 은행들의 움직임이 눈에 띕니다.금융권에 따르면, 5대 은행의 지난 11일 기준 수시입출금식 저축성예금(MMDA) 잔액은 총 147조6천966억원으로 집계됐습니다.기업들이 단기 여유 자금을 맡겨두는 용도로 많이 활용하는 MMDA 잔액은 지난달 사상 처음 150조원을 넘겼으나, 이달 들어 9조9천704억원 급감했습니다.아직 보름이 채 지나지 않았는데도, 2024년 7월(-14조6천665억원) 이후 약 2년 만에 최대 감소 폭을 기록했습니다.반면, 정기예금은 두 달째 증가세를 보였습니다.5대 은행의 11일 기준 정기예금 잔액은 948조8천374억원에 달해, 5월 말보다 4조1천213억원 증가했습니다.전월(+7조5천327억원)에 이어 견조한 증가세를 유지했습니다.통상 법인 파킹통장으로 불리는 MMDA 잔액 감소와 정기예금 잔액 증가는 서로 무관치 않다는 게 은행권 관계자들의 분석입니다.시중은행 관계자는 "MMDA 자금 중 약 40%가 은행에서 이탈할 가능성이 있는 것으로 판단했다"며 "기업 대상으로 1년 미만 단기 정기예금 금리를 경쟁력 있는 수준으로 승인해 자금을 붙잡고 있다"고 전했습니다.다른 은행 관계자도 "이달 들어 개인 고객들의 정기예금 잔액이 감소했는데도, 기업들의 자금을 유치해 전체 정기예금 잔액이 증가했다"고 말했습니다.그러면서 "최근 요구불예금과 MMDA 비중이 높아지면서 언제든 대규모 자금 이탈이 가능하다는 우려가 있었다"며 "금리 인상기를 맞아 대출이나 운용 자금 조달 필요성도 커진 상황이었다"고 설명했습니다.그는 "일반 요구불 통장과 비교하면 MMDA도 상대적으로 높은 이자를 지급해야 한다"며 "일정 기간 자금을 묶어둘 수 있는 정기예금으로 돌려도 은행 비용 부담이 크지 않다"고 부연했습니다.(사진=연합뉴스)