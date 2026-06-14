영유아 중심 수족구병 환자 증가세…한 주 사이 70%↑

영유아를 중심으로 손과 발, 입안에 물집이 생기는 수족구병이 빠르게 늘고 있습니다.



질병관리청에 따르면 올해 23주차(5월 31일∼6월 6일) 전국 109개 표본감시 의료기관에서 수족구병 의심 증상을 보이는 환자 분율(의사환자분율)은 1천 명당 7.2명이었습니다.



직전 주인 22주차 의사환자분율이 1천명당 4.2명이었던 점을 고려하면 한 주 사이 71.4% 급증한 겁니다.



수족구병 의사환자는 5월 초 19주차에 1천명당 1.1명을 기록한 이후 한 달 사이 계속 늘어나는 추세입니다.



연령별 의사환자 수를 살펴보면 영유아 연령층이 압도적으로 많은데 0∼6세가 19주차 1천명당 1.6명에서 23주차에 10.0명으로 급증한 모습입니다.



수족구병은 장바이러스(엔테로바이러스)에 감염돼 발생하는 질환으로, 환자의 대변, 침·콧물 같은 분비물에 직접 접촉하거나 오염된 물건 등을 만지는 경우 감염될 수 있습니다.



손과 발, 입 안에 수포성 발진이 생기고 발열, 무력감, 식욕 감소, 설사, 구토 등의 증상이 나타났습니다.



통상 3∼4일이 지나면 증상이 나아지고 대부분 7∼10일 이후 회복되지만, 드물게 뇌막염·뇌염 등 합병증이 발생할 수 있어 의료기관에서 진료받는 것이 좋습니다.



질병청은 주로 영유아들에게 많이 발생하는 수족구병이 매년 5월부터 시작해 6∼9월 유행하는 특성을 고려할 때 당분간 환자가 계속 늘어날 것으로 보고 있습니다.



수족구병을 막으려면 외출 후나 식사 전·후, 영유아 기저귀 교체 전·후, 환자를 돌본 뒤 반드시 손을 씻고, 환자 배설물이 묻은 의류는 세탁해야 합니다.



수족구병에 걸린 영유아는 증상이 있는 동안 전염력이 강하기 때문에 회복될 때까지 어린이집·유치원 등원을 자제해야 하고, 어린이집·유치원에서는 장난감, 놀이기구 등 어린이들이 자주 만지는 곳을 철저하게 소독해야 합니다.