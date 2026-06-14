성인 3명 중 1명 비만…30·40 남성 비만율 50%↑·지역 간 격차도 2배

▲ 자료화면

한국 성인의 비만율이 꾸준히 증가해 3명 중 1명 이상이 비만인 것으로 나타났습니다.30·40대 남성의 비만율이 50%가 넘을 정도로 가장 높았고, 지역 간 격차는 최대 2배에 달했습니다.질병관리청이 2015년∼2024년 지역사회건강조사에 참여한 만 19세 이상 성인 연간 23만 여 명의 자료를 분석한 결과에 따르면 2024년 성인 비만율은 34.4%였습니다.성인 비만율은 2015년 26.3%, 2018년 31.8%, 2021년 32.2% 등으로 계속 늘어 왔습니다.비만은 키와 몸무게로 산출한 체질량지수(BMI·Body Mass Index) 25㎏/㎡ 이상으로 정의됩니다.전국 17개 모든 광역 시·도에서 성인 비만율이 증가한 가운데, 2024년 전남과 제주에서 각각 36.8%로 가장 높았습니다.특히 전남은 2015년 25.4%에서 10년 새 11.4%p 상승하며 가장 큰 증가 폭을 보였습니다.이와 달리 세종의 성인 비만율은 같은 기간 26.2%에서 29.1%로 상대적으로 완만하게 증가하며 전국 최저 수준이었습니다.시군구 단위 성인 비만율은 2022년∼2024년 최근 3개년 평균값으로 좁혀 산출했는데, 충북 단양군 44.6%, 경기 과천시 22.1%로 전국 최고 수준인 충북 단양군과 최저 수준인 경기 과천시의 격차가 2배였습니다.성별, 연령 등에 따라서도 성인 비만율은 유의한 차이를 보였습니다.남성 비만율은 41.4%, 여성은 23.0%로 남성 비만율이 여성보다 1.8배 높았습니다.연령대별로는 남성은 사회·경제적 활동이 가장 활발한 30대와 40대 비만율이 각각 53.1%, 50.3%로 크게 높았고 70세 이상에서 26.0%로 가장 낮았습니다.남성 50대는 41.6%, 20대 39.9%, 60대 34.0% 등입니다.반면 여성은 나이가 많아질수록 비만율이 점진적으로 증가해 70세 이상에서 27.9%로 최고치를 나타냈습니다.여성 60대는 26.6%, 50대 23.2%, 40대 21.4%, 30대 21.1%, 20대 16.8%였습니다.또한 남성은 고소득·고학력·사무직군에서 비만율이 상대적으로 높았습니다.남성 사무직이 47.0%, 대졸 이상 44.9%, 월 가구소득 500만원 이상 44.5% 등입니다.반면 여성은 농림어업직군 비만율 30.2%, 중졸 이하 30.7%, 월 가구소득 200만원 미만 27.8% 등으로 저소득·현장노동직군의 비만율이 높은 경향을 보였습니다.이외에 남성은 혼자 살 경우(39.9%)보다 2인 이상 가구(41.7%)에서 비만율이 더 높았지만, 여성은 남성과 달리 1인 가구(23.6%)의 비만율이 2인 이상(22.9%)보다 높았습니다.