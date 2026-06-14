북 외무성 "한미일이 아무리 강변해도…비핵화, 최종적으로 종결"

▲ 11일 서울 용산구 국방부 대회의실에서 열린 제6차 한미 핵협의그룹 회의에서 한미 양측 대표가 '한미 NCG 보안지침'에 서명하고 있다.

북한이 최근 개최된 한미 핵협의그룹(NCG) 회의와 미일 간 확장억제대화(EDD)에서 '비핵화'가 등장한 것에 대해 비핵화는 최종적으로 종결된 사안이라며 반발하고 나섰습니다.북한 외무성 대변인은 담화를 발표하고 핵협의그룹과 확장억제대화를 '미국과 추종국가들'의 '핵전쟁 모의판'이라고 주장하며 '핵위협 수사'와 '비핵화 주장'이 또 다시 등장했다고 비난했습니다.외무성 대변인은 "교전 상대방의 핵무장 해제를 운운하는 것이야말로 어불성설이며 공허한 망상"이라면서 "'비핵화'는 최종적으로 되돌릴 수 없는 종결된 사안"이라고 강조했습니다.이어 "미일한 3개국이 아무리 강변해도 핵보유국으로서의 조선민주주의인민공화국의 현 지위는 절대로 변경시키지 못할 것"이라면서 "그 누구도 시대적 흐름 속에 영구적으로 실종된 '비핵화'를 건져낼 수 없을 것"이라고 말했습니다.또 "'핵방패구축'은 외부로부터의 간섭과 위협을 억제하고 국가의 주권과 안전을 담보"하는 '합법칙적 과정'이라고 주장했습니다.한미 군 당국은 지난 11일 서울에서 제6차 NCG회의를 열고 공동성명에 '북한 비핵화에 대한 공동의 목표를 확인했다'고 밝혔습니다.지난해 12월 미국 워싱턴에서 열린 제5차 회의에서는 공동성명에 비핵화와 북한에 대한 언급이 등장하지 않았던 것과는 차이가 있습니다.8일 북중정상회담에서 중국 측이 비핵화에 대해 침묵하고 나서면서 북한 핵을 사실상 묵인하는 것 아니냐는 해석이 제기되는 상황에서 한미 협의체에서 북한 비핵화가 다시 등장한 것입니다.미일 양국은 8~9일 일본 도쿄에서 개최된 미일 간 확장억제대화 이후 발표한 성명에서 "양쪽 대표단은 중국의 급격하고 불투명한 핵무기 증강을 논의했으며 북한의 핵무기 추구가 종결된 사안이라는 러시아의 주장을 거부했다"고 명시했습니다.이어 "(양측은) 북한의 완전한 비핵화에 대한 의지를 재확인했다"고 강조했습니다.'북한의 완전한 비핵화'는 2월 성명에도 포함됐지만 시 주석의 방북과 맞물리면서 눈길을 끈 바 있습니다.(사진=국방부 제공, 연합뉴스)