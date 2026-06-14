[스브스夜] '멋진 신세계' 임지연, "난 가짜가 아니야, 내 이름은"···과거 기억 떠오르며 '정체 자각'

임지연이 본인이 누군지 깨달았다.



13일 방송된 SBS 금토 드라마 '멋진 신세계'에서는 자신의 정체를 깨달은 신서리의 모습이 그려졌다.



이날 신서리는 고민 끝에 차세계에게 모든 사실을 털어놓았다. 그는 "나 돌아가. 내가 있던 곳으로 돌아가게 됐다. 그러니까 오늘부터 다 하자. 하나씩 후회 안 남게"라고 했다.



이에 차세계는 "나 놀려? 가? 가버린다고? 말이 되는 소리를 해. 가면 언제 가는데"라고 물었다.



보름쯤 후 돌아간다는 신서리는 "너 힘들 거 알아. 나도 잘 알아서. 그래서 숨기지 않고 널 위해서 진실을 말하는 거다"라고 했다.



그러자 차세계는 "날 위해서 오늘 데이트하자고 했다고? 그런 말 같지도 않은 말 하려고"라며 흥분했다.



이어 차세계는 "너 이렇게 가버릴 거면서 가만히 있는 사람 왜 그렇게 흔들었냐. 이 악 물고 사는 사람 너만 보는 등신 만들어놓고. 아냐 너 못 가, 나 너 안 보낼 거야. 그렇게 알아"라고 단호하게 말하며 자리를 떠났다.



이를 보던 신서리는 "나도 가기 싫다고. 네 옆에 있고 싶다고"라며 진심을 드러내 안타까움을 자아냈다.



신서리의 할머니 가게를 없앤다는 최문도에게 차세계는 제발 그것만은 하지 말아 달라고 사정했다. 차세계는 "나 그 여자한테 뭐 하나 제대로 해준 게 없어. 그러니까 그건 그냥 내버려 둬라"라고 했다.



이에 최문도는 "명령이야 부탁이야? 하나만 해"라고 말했다. 그러자 차세계는 "밟으면 밟히고 숙이라면 숙일게. 우리한테는 별 볼 일 없고 지저분한 식당이지만 누군가에게는 집이고 인생이야. 그러니까 그거만 봐줘, 부탁할게"라고 고개를 숙였다.



하지만 최문도는 "애새끼인 줄 알았더니 남자였네. 이제 말이 좀 통하겠다 그지? 그런데 세계야. 내가 철거팀한테 특별 지시를 해놨거든. 누구든 언제든 무슨 일이 있어도 절대 멈추지 말라고. 어떡하냐?"라며 차세계를 조롱했다.



할머니와 만난 후 신서리는 조각처럼 떠오르는 기억들에 혼란스러워했다. 마치 자신의 것만 같은 기억들. 이에 신서리는 "꼭 내 것인 거 같아. 어떻게?"라며 의아해했다.



그리고 그 순간 모든 기억들이 제자리를 찾았다. 이에 신서리는 본인이 신서리의 몸에 들어온 강단심이 아닌 신서리라는 것을 깨달아 이후 어떤 전개가 펼쳐질지 궁금증을 자아냈다.



(SBS연예뉴스 김효정 에디터)