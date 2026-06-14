▲ 앤트로픽

앤트로픽의 최신 인공지능 모델 '미토스5'·'페이블5' 등에 대해 미국 행정부가 외국인 사용 제한 조치를 내린 것은 앤트로픽의 투자사인 아마존의 제보 때문인 것으로 나타났습니다.현지시간 13일 미 일간 월스트리트저널이 복수 소식통을 인용한 보도에 따르면, 앤디 재시 아마존 최고경영자는 '페이블5' 모델이 사이버 공격에 활용될 수 있다는 사실을 발견했다고 정부 관계자에게 알렸고, 이에 따라 정부는 차단 지침을 내렸습니다.페이블5는 사이버 보안이나 생화학 무기 등에 악용될 수 있는 명령은 차단하도록 설계됐지만, 아마존 연구원들은 일련의 명령어를 입력하는 방식으로 이를 우회한 것으로 전해졌습니다.미 정부 측은 아마존의 주장을 검증한 뒤, 이런 위험을 해결하기 위한 가장 직접적인 방안은 외국 정부·기업·개인의 접근을 막는 것이라는 결론을 내렸습니다.이 같은 조치를 최종 승인한 것은 도널드 트럼프 대통령이라고 백악관 고위 관계자는 밝혔습니다.소송전을 벌이고 있는 앤트로픽과 국방부 등 미 행정부 간 갈등도 이번 조치에 영향을 줬을 가능성이 있다고 WSJ은 분석했습니다.앞서 미 정부는 지난 12일 모든 외국 국적자의 '페이블5'·'미토스5' 접속을 전면 금지하는 수출 통제 지침을 발표했습니다.앤트로픽은 이 지침 준수를 위해 모든 이용자의 해당 모델 접속을 중단하면서도, 페이블5를 우회할 수 있다는 주장은 오해라며 서비스 복구를 위해 노력하겠다고 밝혔습니다.아마존은 지난 2023년부터 앤트로픽에 총 130억 달러, 우리 돈 약 20조 원을 투자한 핵심 투자자입니다.(사진=연합뉴스)