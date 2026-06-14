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국립중앙박물관, 우피치미술관 협력…소장품 대여 등 교류증진

강청완 기자
작성 2026.06.14 04:20 조회수
국립중앙박물관, 우피치미술관 협력…소장품 대여 등 교류증진
▲ 이탈리아를 국빈방문 중인 이재명 대통령이 13일(현지시간) 피렌체 우피치미술관에서 열린 유홍준 국립중앙박물관장과 시모네 베르데 우피치 미술관장의 '박물관 프로그램 및 서비스 분야 협력에 관한 양해각서(MOU)' 체결식에 참석해 있다.

이재명 대통령의 이탈리아 국빈 방문을 계기로 우리나라 국립중앙박물관이 이탈리아 우피치 미술관과 전시품을 교류하는 등 상호 협력하기로 했습니다.

양측은 이날 이재명 대통령이 이탈리아의 국빈 예우 관례에 따라 방문한 피렌체에서 '박물관 프로그램 및 서비스 분야 협력에 관한 양해각서(MOU)'를 체결했습니다.

MOU에 따라 양측은 소장품 대여를 포함한 전시와 해설 및 교육, 소장품 관리와 복원 및 출판 등 분야에서 교류를 증진하기로 했습니다.

이런 교류를 위한 프로그램도 함께 개발하게 됩니다.

피렌체에 있는 우피치 미술관은 산드로 보티첼리의 '비너스의 탄생'과 레오나르도 다 빈치의 '수태고지' 등 르네상스 걸작을 포함한 다수의 대작을 보유한 세계적인 미술관입니다.

(사진=연합뉴스)
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